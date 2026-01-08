Spritpreise: Wo tanken 2025 am teuersten war

Wie viel Geld Menschen an der Zapfsäule ließen, hängt auch mit ihrer Heimat zusammen. Eine Großstadt kam am billigsten davon, Regionen in Bayern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt acht Cent teurer.
Bonn - Die Menschen in Südostbayern und in der Grenzregion zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben vergangenes Jahr an der Tankstelle am tiefsten in die Tasche greifen müssen. Sie zahlten für Superbenzin der Sorte E5 im Schnitt zwischen 1,78 und 1,79 Euro, wie das Bundeskartellamt mitteilte. Das waren rund acht Cent mehr als in der günstigsten Region, dem Berliner Norden, wo es im Jahresschnitt 1,70 bis 1,71 Euro waren.