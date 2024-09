Spritpreise: Diesel fällt auf tiefsten Preis seit Ende 2021

1 Die Spritpreise sind zuletzt gefallen. Diesel ist so billig, wie seit 2021 nicht mehr. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Nach wochenlanger Talfahrt der Spritpreise ist Diesel so günstig wie zuletzt Ende 2021 - vor Ukraine Krieg und Erhöhung des CO2-Preises. Ein saisonaler Effekt könnte dem aber bald entgegenwirken.









München - Die wochenlange Talfahrt der Spritpreise hält an und hat Diesel so billig gemacht wie zuletzt Ende 2021. Auch E10 nähert sich weiter den Werten aus dem Jahr vor Beginn des Ukraine-Kriegs, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Konkret kostete ein Liter Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 1,553 Euro. Das war zuletzt am 31. Dezember 2021 der Fall. Auf Wochensicht sank der Preis um 1,7 Cent. Superbenzin der Sorte E10 fiel sogar um 3,0 Cent auf 1,650 Euro pro Liter. Zuletzt billiger war es am 7. Januar 2022.