Sprinter aus Calw: Deniz Almas führt deutsche Staffel ins WM-Finale

Zum ersten Mal seit 2015 erreicht die deutsche 4x100-Meter-Staffel ein WM-Finale – auch dank Startläufer Deniz Almas. Im Endlauf wird das DLV-Team Fünfter.
Vor einer Fernsehkamera zu stehen macht Deniz Almas sichtlich Spaß. Erst im August war der Sprinter aus Altburg Interviewpartner der „Sportschau“, nachdem er in Dresden deutscher Vizemeister wurde – und machte dabei einen sehr sympathischen Eindruck neben Owen Ansah, der ihm mit weniger als einem Wimpernschlag Vorsprung den Titel wegschnappte. Nun war es ZDF-Moderatorin Maral Bazargani, die ihn bei der Leichtathletik-WM in Tokio nach dem souveränen Vorlauf befragte. „Ein bisschen schneller geht aber immer noch“, lachte der 28-Jährige in die Kamera.