Sprinter aus Calw: Deniz Almas feiert gelungenes Comeback mit DM-Silber

Über 10 000 Zuschauer im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden. Rauch steigt vor den Katakomben empor, nach und nach treten die besten duetschen 100-Meter-Sprinter vor dem Gold-Lauf hervor und werden dem Publikum vorgestellt. Der Altburger Deniz Almas, der nun für die LG Olympia Dortmund startet, kommt als Dritter auf die Bahn. „Einer, der wieder zurückgekehrt ist in die Höchstgeschwindigskeitsliga“, sagt der Kommentator. Der deutsche 100-Meter-Meister des Jahres 2020 und diesjährige Gewinner der Bronzemedaille mit der Viermal-100-Meter-Staffel bei der EM in Rom applaudiert, lächelt sympathisch, winkt kurz ins Publikum und trabt dann voll konzentriert zum Startblock.

„Turbo-Türke“ ist wieder da

Startschuss, kein Fehlstart, Almas geht sofort in Führung und macht seinem Spitznamen „Turbo-Türke“ wieder alle Ehre. Bis fünf Meter vor dem Ziel behält Almas die Führung, dann liegt der amtierende deutsche Meister Owen Ansah vom Hamburger SV mit dem Altburger gleichauf. Wer Gold geholt hat, ist mit dem bloßen Auge nicht erkennbar. Almas zeigt sofort fair auf Ansah, ballt dennoch strahlend die Faust, beide umarmen sich freundschaftlich. Wenige Momente später ist klar: Der Hamburger hat mit 10:23 Sekunden seinen Titel verteidigt. Almas holt Silber und liegt mit 10:25 Sekunden weniger als einen Wimpernschlag dahinter.

Erst der zweite Wettkampf

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so strecken muss. Deniz hat seinen Job gut gemacht und mich herausgefordert, aber ich min immer noch der Schellste“, sagt Ansah nach dem Rennen in die Kamera – Arm in Arm mit Almas. Der Altburger stichelt lächelnd: „Nächstes Mal dann.“ Über sein Comeback sagt Almas: „Das war sehr schwer. Ich hatte die letzten Monate viele Probleme. Das ist mein zweiter Wettkampf. Ich bin super-happy, dass ich überhaupt hier stehe.“

Erst Stechen entscheidet

Ähnlich knapp am deutschen Meistertitel vorbeigeschrammt ist in Dresden Bogenschütze Jonathan Vetter. Das Eigengewächs der SF Gechingen trat im Mixed-Finale mit dem Recurvebogen zusammen mit Elina Idensen für die SGi Ditzingen gegen die Nationalschützen Elisa Tartler und Maximilian Weckmüller von der BSG Ebersberg an. Nach zwei Remis bei wechselnden Winden holten die Münchner auf dem Platz vor der Semperoper Satz drei mit 33:32, doch mit einer optimalen 40 glichen Vetter und Idensen aus. Zur Freude der Zuschauer wurde damit die Spannung auf die Spitze getrieben, denn im Stechen durfte jeder Schütze nur noch einen Pfeil abgeben. Den Anfang machte Vetter, er traf nur die Sieben, Idensen die Neun, während die beiden Ebersberger ebenfalls in die Neun schossen und sich nach dem 18:16 und insgesamt 5:4 jubelnd in die Arme fielen.

Auch TSV Calw holt Medaille

Bereits am Mittwoch hatten die Faustballerinnen des TSV Calw Bronze bei den Finals in Dresden geholt. Im Spiel um Platz drei der deutschen Meisterschaft bezwangen die Hessestädterinnen den TV Segnitz mit 3:1.