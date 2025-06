Aufstieg in die Kreisliga A Dritter Matchball – wie sich FKB Villingen das zweite Ticket sichern will

Im Fußball-Bezirk fällt bei den Aktiven am Mittwoch die letzte sportliche Entscheidung in dieser Saison. FKB empfängt in der Aufstiegsrelegation die SG Lenzkirch-Saig.