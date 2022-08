2 Bands und DJs sorgten am Wochenende beim Springfield-Festival für beste Stimmung. Foto: Wagner

Kräftig nachgeholt haben die Fans des Springfield-Festivals die ausgefallenen Veranstaltungen der vergangenen beiden Jahre am Wochenende auf dem Festgelände im Epfendorfer Neckartal.















Epfendorf - Die zahlreichen Besucher wurden von der altbewährten Kulisse aus großer Bühne unter einem gigantischen Fallschirm, einer bestens bestückten Bar-Meile sowie Imbissständen für jeden Geschmack empfangen. Und so fühlten sich die treuen Gäste dieser Veranstaltung am Eingang zum Schlichemtal einmal mehr bestens aufgehoben.

Den schwierigen Part des Openers am Freitagabend hatten "Back Alley 21" übernommen, die kurzfristig für "Shepherd’s Mount and the Fish" eingesprungen waren. Sie taten dies mit Bravour, verstanden sie es doch hervorragend das überwiegend nicht mehr ganz so junge Publikum mit handgemachter Musik zu begeistern. Der Schwerpunkt ihrer Musik ging eindeutig in Richtung Rock, aber auch Blues, Pop und Funk waren zu hören. Nicht nur bei Hits von Neil Young schwebte ein Hauch von Nostalgie über dem Festivalgelände.

Bässe jagen durchs Schlichemtal

Mit viel Beifall verabschiedet, machten die vier Jungs später Platz für "Broken Silence Acoustic". Deren Markenzeichen, bekannte Lieder in besonderer Weise umzusetzen und zu spielen, hat ihnen eine große Fangemeinde beschert. Auch an diesem Abend ließen sie keine Gelegenheit aus, Freude und Spaß mit dem Publikum zu teilen.

Ganz im Zeichen der DJs stand der Samstagabend. DJ Eile aus Bösingen brachte, wie vom Veranstalter versprochen, die Lautsprecherboxen zum Beben und am späten Abend jagte DJ NIK aus Flötzlingen seine Bässe durchs Schlichemtal.

Tanzpausen sind die Ausnahme

Beide sorgten für tolle Stimmung beim Springfield-Festival und die Besucher wurden nicht müde bis tief in die Nacht zu feiern und abzutanzen. Die am Samstagabend nicht mehr ganz so heißen Temperaturen waren der Kondition eher zuträglich und so waren Tanzpausen die Ausnahme.

Über beide Tage sorgte ein Großaufgebot an Helfern dafür, dass sich die zahlreichen Besucher wohlfühlten. Die Gäste nahmen das große und vielseitige Angebot an Getränken und Speisen gerne an, um sich für eine großartige Party zu rüsten. Galt es doch nicht nur im Kreise Gleichgesinnter zu feiern, sondern auch fetzig und in bester Laune das zehnjährige Jubiläum des Springfield-Festivals zu begehen.