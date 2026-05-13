„Spring-Break“: In Wolfach startet ein neues Open-Air-Format

Die „Slackjoint Summernights“ haben im proppenvollen Veranstaltungskalender 2026 ausgedient. Stattdessen gibt’s in Wolfach ab dem 17. Mai zwei Tage „Spring Break“.
Mit dem „Slackjoint Spring Break“ wagt der aus der gleichnamigen Band hervorgegangene Verein in diesem Jahr ein neues Open Air-Format. Der Grundgedanke bleibt ähnlich, die Zutaten auch: Das Ambiente der Schlossanlagen trifft auf Livemusik mit vier Bands an zwei Tagen. Premiere ist amSonntag, 17. Mai. Von 12 bis 23 Uhr darf in den Schlossanlagen entspannt und gefeiertwerden. In die zweite Runde geht der „Spring Break“ am Freitag, 22. Mai, dann von 17 bis 23 Uhr.