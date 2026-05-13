„Spring-Break“: In Wolfach startet ein neues Open-Air-Format
Schlossanlagen treffen auf Livemusik: Dieses Ambiente soll an Himmelfahrt zu gemütlichen Begegnungen führen. Foto: privat

Die „Slackjoint Summernights“ haben im proppenvollen Veranstaltungskalender 2026 ausgedient. Stattdessen gibt’s in Wolfach ab dem 17. Mai zwei Tage „Spring Break“.

Mit dem „Slackjoint Spring Break“ wagt der aus der gleichnamigen Band hervorgegangene Verein in diesem Jahr ein neues Open Air-Format. Der Grundgedanke bleibt ähnlich, die Zutaten auch: Das Ambiente der Schlossanlagen trifft auf Livemusik mit vier Bands an zwei Tagen. Premiere ist amSonntag, 17. Mai. Von 12 bis 23 Uhr darf in den Schlossanlagen entspannt und gefeiertwerden. In die zweite Runde geht der „Spring Break“ am Freitag, 22. Mai, dann von 17 bis 23 Uhr.

 

Der „Spring Break“ löst 2026 die „Slackjoint Summer Nights“ ab. „Aufgrund des vollen Sommers mit zahlreichen Veranstaltungen wird das erfolgreiche Open Air-Format in den Frühling verlegt und bildet damit den Auftakt in die Veranstaltungssaison in Wolfach“, informieren die Organisatoren.

Auch am neuen Termin soll es Raum für Begegnung und lockeres Beisammensein unter freiem Himmel geben. „Ganz im typischen Slackjoint-Stil.“ Zur Premiere am Vatertag wird Attila Reißmann das musikalische Programm eröffnen. Der Liedermacher gastierte schon mehrfach beim „Moosenmättle-Open Air“. „Sein Repertoire umfasst eine breite Auswahl aus Pop-, Rock- und Klassikerstücken, die er in seinem eigenen Stil interpretiert“, kündigen die Veranstalter an. „Mit seiner Mischung aus musikalischer Erfahrung, Bodenständigkeit und Leidenschaft für Livemusik sorgt er für die passende Begleitung eines entspannten Programms.“ Ebenfalls mit von der Partie: Die Wolfacher „Maxband“ mit Edgar Bühler (Gesang und Gitarre), Roland Mantel (Bass) und Max Schmieder (Schlagzeug).

Zweiter „Spring Break“ findet am 22. Mai statt

Im Gepäck: „Eine eigenwillige, aber zugängliche Mischung aus Funk, Rock und Jazz. Ihr Repertoire reicht von Klassikern wie ‚Little Wing‘ (Jimi Hendrix) oder ‚Spain‘ (Chick Corea) bis zu souligen Interpretationen etwa von Gregory Porter.“ Die zweite Runde des „Spring Break“ am 22. Mai sei „ideal für den Feierabend, den Wochenausklang oder als entspannter Start ins Wochenende“.

Auch dann werden bekannte Gesichter auf der Bühne stehen: Zunächst das Wolfacher Akustik-Trio „A Voice, six strings and a wooden box“ mit Cátia Ganatz (Gesang), Max Ganatz (Gitarre) und Michael Kiefer (Cajón). Die Band widmet sich der portugiesischen Musiktradition– von gefühlvollem Fado über Protestlieder der Nelkenrevolution bis zu Klängen aus Kap Verden und Brasilien. Zweiter musikalischer Gast am 22. Mai: Fabian Oehler aus Schapbach. Er stehe „für handgemachte Musik mit Tiefgang – ehrlich, humorvoll und ganz nah dran am Alltag.“

Für Verpflegung ist an beiden Tagen mit Burger-, Eis- und Wurstwagen gesorgt, neben den Getränke-Klassikern gibt’s zudem eine stilechte Longdrink-Bar. „Es sind einige Bierzelt-Garnituren vorhanden, gerne darf auch eine eigene Picknickdecke mitgebracht werden“, kündigt „Slackjoint“ an. Der „Spring Break“ finde bei fast jedem Wetter statt: Für trockene Plätze gebe es Zelte. „Bei Unwetterwarnung erfolgt rechtzeitig eine Info auf der Webseite www.slackjoint.de und Social Media.“

Eintritt

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Es wird aber um Spenden für die auftretenden Musiker gebeten.

 