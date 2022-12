Sprengstoff-Prozess in Horb

1 Beim Amtsgericht Horb ging es um das Aufbewahren explosionsgefährlicher Stoffe ohne Genehmigung. Foto: Schneider

Filmreif: Sprengstoff-Spürhunde, ein Entschärfungskommando und jede Menge explosives Material samt Zünder. Doch das Amtsgericht fällt ein unerwartetes Urteil.















Link kopiert

Horb - Im vergangenen Oktober durchsuchte ein Polizeiaufgebot ein Grundstück in Eutingen. In einem der dort befindlichen Container fanden die Ermittler neben einer großen Menge Sprengstoff auch elektrische Zünder sowie die dafür nötige Sprengmaschine.

Der aus Stuttgart zugezogene Experte der Polizei erläutert: "Das Sprengöl war schon ausgetreten und den ganzen Karton durchtränkt". Dieses "Auskristallisieren" habe einen sachgerechten Transport nicht mehr möglich gemacht.

Vielfaches einer Granate

"Eine Handgranate beim Militär enthält 60 Gramm Sprengstoff – wir hatten es mit 25 Kilogramm zu tun", verdeutlicht er die Größenordnung. Allerdings sei der Sprengstoff, der sich noch in seiner Originalverpackung befunden hatte, 1997 hergestellt worden. "Die Marke ›Dynamit Nobel‹ wird heute gar nicht mehr hergestellt", erläutert der Beamte. Damals sei es ein gängiges Mittel beim Straßenbau oder in Steinbrüchen gewesen.

Auch der Angeklagte war gut 20 Jahre, etwa als Vorarbeiter, in einer Straßen- und Tiefbaufirma tätig gewesen. Laut Aussage seines früheren Arbeitgebers habe er damals einen Befähigungsschein zum Sprengen besessen. "Ich kann allerdings nicht sagen, ob der Sprengstoff aus meinem Unternehmen stammt", erklärt der aktuelle Unternehmenschef.

Langjähriger Streit schwelt

Dass der Sprengstoff überhaupt gefunden wurde, geht auf einen langjährigen Streit zurück. Denn der Angeklagte hatte das Grundstück Anfang 2020 verkauft. In einem Nebenvertrag setzte der neue Eigentümer ihm eine sechsmonatige Frist, alle Gegenstände in den Containern – nach Angaben der Polizei meist Werkzeuge und Müll – an sich zu nehmen.

Doch der Angeklagte holte auch nach diesem Zeitpunkt Gegenstände von dem Grundstück oder stellte sie dort wieder ab. Nachdem Vermittlungsversuche scheiterten, sprach der neue Eigentümer ein Hausverbot aus.

"An dem Tag wollte ich aufräumen und mögliche Wertsachen in einem Container sammeln", erläutert dieser. Auch habe er wenige Tage zuvor ein Vorhängeschloss an dem besagten Behälter angebracht. Zuvor sei er für alle frei zugänglich auf dem Grundstück gestanden.

"Als ich die verstaubte, mit Gerätschaften zugestellte Schachtel mit dem Explosiv-Zeichen fand, habe ich gleich die Polizei gerufen", beschreibt er die Entdeckung. Der Fund wurde vom Entschärfungskommando schließlich ein einem Steinbruch kontrolliert gesprengt.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den mehrfach vorbestraften Angeklagten – fahrlässige Körperverletzung, Besitz und Verbreitung pornografischer Schriften zählen dazu – eine siebenmonatige Freiheitsstrafe. Diese solle jedoch auf Bewährung einschließlich gemeinnütziger Arbeit ausgesetzt werden.

Freispruch gefordert

Der Verteidiger wendet ein, dass die Spreng-Utensilien von jeder beliebigen Person in dem unverschlossenen Container deponiert worden sein könnten. Bedeutsamer sei jedoch, dass sein Mandant 1995 aus dem Straßenbauunternehmen ausschied, der Sprengstoff hingegen erst zwei Jahre später hergestellt wurde. Er fordere deshalb Freispruch.

Der Richter folgt diesem Ansinnen. "Es spricht vieles dafür, dass Sie es gewesen sind", wendet er sich an den Rentner. Es könne aber auch jemand anderes gewesen sein. Da dies nicht zweifelsfrei zu belegen sei, gelte "im Zweifel für den Angeklagten."