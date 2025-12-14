Sprechstunde in Donaueschingen: Erik Pauly hat für die Bürger ein offenes Ohr

Oberbürgermeister Erik Pauly lädt zur Sprechstunde ein. Blitzer und Beleuchtung sind häufige Anliegen der Donaueschinger Bürger.
Eine Handvoll Menschen sind gekommen und warten am frühen Abend des Mittwoch, 3. Dezember, im Eingangsbereich des zweiten Stocks im Blauen Rathaus. Regina Wenzler, Assistentin des Oberbürgermeisters Erik Pauly, empfängt sie. „Anliegen gibt es immer und die Sprechstunde wird gut angenommen,“ sagt sie. Regina Wenzler muss es wissen, denn seit 1998 steht sie im Dienst des Rathauses.