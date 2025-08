1 Dirk Abel war zu Besuch. Foto: Sprachheilschule Die Sprachheilschule verwandelt sich in „Klein-Balingen“. OB Dirk Abel hat das Projekt besucht und zeigte sich begeistert.







Link kopiert



Drei Tage lang herrschte reges Treiben in der Sprachheilschule Balingen: Aus der Schule wurde kurzerhand eine eigene kleine Stadt – „Klein-Balingen“ –, in der Schüler das Leben in einer funktionierenden Gemeinschaft hautnah erleben und gestalten durften.