Ende April versammelten sich insgesamt 63 Schülerinnen und Schüler der Christiane-Herzog-Realschule Nagold (CHR), der Falkenrealschule Freudenstadt und der Realschule Althengstett an einem Samstagmorgen in den Räumen der CHR Nagold, um den schriftlichen Teil der Prüfung für das Cambridge PET Sprachdiplom in Englisch abzulegen.

In der Woche zuvor hatten die Kandidaten bereits den mündlichen Teil der Prüfung überstanden und nun hieß es abwarten, bis die Arbeiten in England korrigiert und die Ergebnisse dann an die Schule zurückgeschickt wurden.

Und die konnten sich allemal sehen lassen: Von den 28 Schülerinnen und Schüler der CHR konnten nahezu alle das angestrebte Ziel – den Nachweis des Sprachniveaus B1 – erreichen. 13 der erfolgreichen Kandidaten erhielten das Traumergebnis „Pass at Grade A“, das man erst mit dem Erreichen von mindestens 160 der 170 möglichen Punkte zugeteilt bekommt und das dann sogar den Nachweis des Sprachniveaus B2 beinhaltet. Der Förderverein der Schule „NETZ – die CHR im Dialog e.V.“ versüßte den erfolgreichen Prüfungsabsolvent ihr Ergebnis mit einer Teilerstattung der Prüfungsgebühren.

Seit zwölf Jahren

Die CHR bietet die Teilnahme an der Cambridge-Prüfung bereits seit zwölf Jahren an und bereitet die Schülerinnen und Schüler nachmittags in einer AG auf diesen Sprachtest vor. Diese AG fand im vergangenen Schuljahr am Freitagnachmittag statt, was aber der Nachfrage und Motivation der jungen Leute keinen Abbruch tat und nicht zuletzt deshalb wird dieses Angebot auch im Schuljahr 2024/25 fortgesetzt.

