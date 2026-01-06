Mehr als nur Unterricht: Sprachcafé Kehl hilft, dass auch ältere Flüchtlinge in der Ortenau Fuß fassen

Ein ehrenamtliches Angebot in Kehl unterstützt gezielt ältere Flüchtlinge: Das Sprachcafé schließt einmal wöchentlich eine Lücke, die sonst kaum wahrgenommen wird.
Für ge flüchtete Senioren beginnt das Leben in Deutschland mit besonders hohen Hürden. Der Verlust vertrauter Umgebung und die Trennung von Angehörigen wiegen schwer, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Kehl. Hinzu kommt die Sprachbarriere: Während jüngere Menschen von vielfältigen Bildungs- und Sprachkursen profitieren, existieren für ältere Flüchtlinge kaum passende Lernformate. Die gängigen Integrationskurse sind fast ausschließlich auf ein jüngeres, schneller lernendes Publikum zugeschnitten. Ältere werden zwar anfangs zu Sprachkursen zugelassen, doch die Prüfungen bestehen nur wenige. Eine Wiederholung wird nicht gefördert, weitere Kursangebote fehlen. Es ist ein strukturelles Problem.