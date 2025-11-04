Sprachcafé in Balingen: Frauen begegnen sich durch Sprache – kultureller Austausch auf Augenhöhe

Im neuen Sprachcafé des Generationenhauses Balingen treffen sich Frauen, um Deutsch zu üben, sich auszutauschen und kulturelle Begegnungen zu erleben.
Im Generationenhaus Balingen hat das neue Sprachcafé für Frauen sein erstes Treffen gefeiert. Zwölf Frauen aus Balingen und Umgebung kamen zusammen, um in offener Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Ziel des Sprachcafés ist es, Frauen miteinander ins Gespräch zu bringen und einen Raum für Austausch und gegenseitiges Lernen zu schaffen – von Frau zu Frau.