Sprachcafé in Balingen: Frauen begegnen sich durch Sprache – kultureller Austausch auf Augenhöhe

Im neuen Sprachcafé des Generationenhauses Balingen treffen sich Frauen, um Deutsch zu üben, sich auszutauschen und kulturelle Begegnungen zu erleben.

Im Generationenhaus Balingen hat das neue Sprachcafé für Frauen sein erstes Treffen gefeiert. Zwölf Frauen aus Balingen und Umgebung kamen zusammen, um in offener Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Ziel des Sprachcafés ist es, Frauen miteinander ins Gespräch zu bringen und einen Raum für Austausch und gegenseitiges Lernen zu schaffen – von Frau zu Frau.

Laut Mitteilung der Stadt Balingen ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor dieses Angebots die ehrenamtlich engagierten Frauen. Einige von ihnen haben selbst Migrationserfahrung. Sie können sich gut in die Belange der Frauen einfühlen, für die Deutschland noch Neuland ist. Für sie sei es eine Herzensangelegenheit, andere Frauen dabei zu unterstützen, hier Fuß zu fassen und dabei den eigenen Horizont zu erweitern.

Kultureller Austausch

Das Angebot richtet sich sowohl an Frauen mit guten oder muttersprachlichen Deutschkenntnissen als auch an Frauen, die ihre Sprachkenntnisse in Deutsch weiter ausbauen und im Alltag üben möchten. Im Mittelpunkt stehen das gemeinsame Sprechen, das gegenseitiges Verstehen und der kultureller Austausch.

Die Auftaktveranstaltung begann mit einer Vorstellungsrunde, gefolgt von lebendigen Gesprächen in Kleingruppen. Dabei stand das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Die positive Resonanz zeigt, wie wertvoll dieser Raum für Begegnung und sprachliches Miteinander ist.

Sprache üben

„Wir möchten einen Ort schaffen, an dem Frauen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen ganz selbstverständlich miteinander ins Gespräch kommen können“, sagen die Organisatorinnen Jasmin De Barros, Integrationsbeauftragte der Stadt, und Anne Bohn, Leiterin des Generationenhauses. „Hier kann Sprache in offener Atmosphäre und mit Freude geübt werden. Gleichzeitig wird kulturelle Offenheit gelebt und gegenseitiges Verständnis gestärkt.“

Weitere Treffen

Das Sprachcafé findet im Generationenhaus Balingen in der Filserstraße 9 jeweils von 10 bis 11.:30 Uhr an folgenden Terminen statt: 7. November, 21. November, 5. Dezember, 9. Dezember. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – auch spontane Teilnehmerinnen sind willkommen. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Bei Fragen steht Anne Bohn vom Generationenhaus zur Verfügung.