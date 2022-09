Calwer Party-Plattform kommt bei Jugendlichen gut an

1 Die Halloween-Party 2021 war für Erhan Maltepe die Premiere als Veranstalter. Foto: Maltepe

Vor mehr als fünf Jahren hat Erhan Maltepe aus Heumaden die Instagram-Seite "spotted.kreiscalw" ins Leben gerufen. Nun hat er den nächsten Schritt gewagt: Mit "spotted.party" ist Maltepe unter die Veranstalter gegangen.















Calw - 569 Follower hat die Instagram-Seite "spotted.party" Calw. Deren Betreiber ist kein Unbekannter: Erhan Maltepe hat vor rund fünf Jahren auch die Seite "spotted.kreiscalw" gegründet, die inzwischen mehr als 7000 Follower hat. Dort können Leute jemanden oder etwas suchen – oder sich auf eben diese Suchanfragen melden. Beispielsweise findet sich auf der Seite ein Beitrag, in dem ein 18-Jähriger ein Mädchen sucht, das er tags zuvor im Fitnessstudio gesehen hat, hübsch fand, sich aber wohl nicht getraut hat, es anzusprechen. Ebenso sind Beiträge darunter, in denen Leute nach einem Nachhilfelehrer suchen oder einen herrenlosen Hund gefunden haben. Maltepe initiiert auf seiner Seite auch regelmäßig Gewinnspiele oder andere Aktionen. Beispielsweise, so erzählt er, habe er zur Landtagswahl 2021 Informationen über die Programme der einzelnen Parteien zusammengestellt und diese geteilt. Oder eine Art Azubi-Börse initiiert. "Es läuft gut", fasst Maltepe zusammen.