Spotify Wrapped 2024: Diese Songs und Podcasts streamte die Schwabo-Region

Spotify hat diese Woche seinen Jahresrückblick mit den meistgestreamten Künstlern, Songs und Podcasts veröffentlicht. Was hörten die Menschen in der Schwabo-Region in diesem Jahr am liebsten auf der Streaming-Plattform?

Wie jedes Jahr enthüllt der schwedische Audio-Streamingdienst Spotify, welche Künstler, Songs, Alben und Podcasts im vergangenen Jahr am meisten gehört wurden. In den vorherigen Jahren wurde die Rangliste Ende November veröffentlicht, doch dieses Jahr ließ sie etwas länger auf sich warten und wurde erst Anfang Dezember bekannt gegeben.

Deutschlandweit sicherte sich Taylor Swift den ersten Platz, gefolgt von Luciano und Ayliva. Bei den Podcasts steht erneut „Gemischtes Hack“ auf Platz eins, gefolgt von einem True-Crime-Klassiker, „Mordlust“.

Stellvertretend für die Region wurden Daten aus Calw, Freudenstadt, Balingen, Albstadt, Rottweil und Villingen-Schwenningen analysiert und verglichen.

Eine bunte Mischung bei den „Top Artists“

Die gehörten Künstlerinnen und Künstler in den verschiedenen Landkreisen bleibt größtenteils gleich, lediglich die Platzierungen variieren. Wie schon im vergangenen Jahr finden sich die beiden Pop-Künstlerinnen Ayliva und Taylor Swift in allen analysierten Städten unter den Top 3.

Rap und Hip-Hop bleiben weiterhin äußerst beliebt in der Region: Auch in diesem Jahr sind Künstler wie Luciano, Apache 207 und Bonez MC unter den Top 5 vertreten.

Neu in der regionalen Rangliste sind der selbst ernannte „Deutschlands erster Schlager-Rapper“ Tream und der Berliner Rapper Pashanim, bekannt für seine Hits „Airwaves“ und „Sommergewitter“. Tream platziert sich sogar auf Platz eins in Freudenstadt.

Im Vergleich zum Vorjahr, in dem RAF Camora in fast jedem Landkreis dominierte, konnte er sich in diesem Jahr nur in der Doppelstadt Villingen-Schwenningen auf Platz neun platzieren.

Welche Songs wurden am meisten gehört?

In der Rangliste der meistgehörten Songs finden sich vor allem internationale Namen wie Artemas mit seinem Hit „i love the way you kiss me“ und Benson Boone mit „Beautiful Things“. Artemas wechselt sich in einigen Städten (Rottweil, Albstadt und Villingen-Schwenningen) auf dem ersten Platz mit dem Mannheimer Rapper Apache 207 und dessen Song „Wunder“ (featuring Ayliva) ab.

Auch die inoffizielle Hymne der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft, „Zeit, dass sich was dreht“ – eine Neuinterpretation des Berliner Rappers $oho Bani von Herbert Grönemeyers WM-Song 2006 – konnte sich in Freudenstadt, Balingen, Rottweil, Calw und Villingen-Schwenningen weit oben in den Charts platzieren.

Podcast-Fieber in der Region

Podcasts haben sich über die Jahre einen festen Platz im Alltag der Menschen erobert. Sie werden während der Hausarbeit, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Kochen gehört. Auch in der Region gibt es eine Rangliste der meistgehörten Podcasts des Jahres, welche die deutschlandweite Rangliste widerspiegelt.

In allen analysierten Städten steht der Podcast „Gemischtes Hack“ des Comedians Felix Lobrecht und Moderators Tommi Schmitt auf Platz eins. Den zweiten Platz belegt ebenfalls überall der True-Crime-Podcast „Mordlust“ mit den Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers.

Der dritte Platz variiert von Stadt zu Stadt: Mal ist es „Mord auf Ex“ (Albstadt und Villingen-Schwenningen) mit den Journalistinnen Linn Schütze und Leonie Bartsch, mal „Hobbylos“ (Balingen und Rottweil) von den Content Creators Julien Bam und Rezo oder „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ (Freudenstadt) von den Kaulitz-Brüdern.

Ein Blick auf die weltweiten Top-Listen

Im Vergleich zum Vorjahr: Obwohl Taylor Swift die weltweiten Charts dominiert und sich erneut den ersten Platz als „Global Top Artist“ sichert, haben Bad Bunny und The Weeknd ihre Plätze getauscht.

Der kanadische R&B-Sänger The Weeknd belegt nun Platz zwei und verdrängt den puerto-ricanischen Rapper Bad Bunny auf Platz drei. Neu im weltweiten Ranking ist Billie Eilish, die US-amerikanische Sängerin hat sich in diesem Jahr den vierten Platz gesichert.

Spotify

Der schwedische Audio Streaming Service ging im Jahr 2008 an den Start. Auf Spotify können Hörer laut Angaben des Unternehmens über 100 Millionen Songs und mehr als sechs Millionen Podcasts kostenlos streamen, in Playlists verwalten und mit Freunden teilen. Mit 640 Millionen aktiven Nutzern, von denen 252 Millionen zahlende Abonnenten sind, ist Spotify auch im Jahr 2024 der weltweit größte Audio-Streaming-Abonnementdienst.