Sportzentrum Geißbühl eröffnet: Nach langem Hindernislauf ist Meßstetten im Ziel

1 Bürgermeister Frank Schroft (vorne links) hängt die Fraktionschefs Matthias Schwarz (rechts) und Oliver Rentschler (hinten links) glatt ab – da hat sogar Kameramann Eddy Güler Mühe, mitzuhalten. Foto: Karina Eyrich

Die Idee zu einem Sportzentrum Geißbühl war mehr als 50 Jahre alt – nun ist der Traum der sporttreibenden Vereine und der Schüler der Gesamtstadt Meßstetten wahr geworden: Das erweiterte und runderneuerte Trainings- und Spiel-Areal der früheren Kaserne ist ein Paradies für Athleten geworden.









Link kopiert



„Der Weg bis hierher war lang und manchmal auch steinig“, da hatte Patricia Bodmer, Vorstandssprecherin des TSV Meßstetten, wohl recht, als sie vom langen Weg bis zur Eröffnung des Sportzentrums Geißbühl am Donnerstagabend sprach. „Doch auch aus Steinen, die uns in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen“ – Bürgermeister Frank Schroft blieb in diesem Bild und erinnerte an die „ersten Überlegungen für ein neues Stadion in den 1970er-Jahren“.