Die SG Herzogsweiler-Durrweiler hat auf ihren beiden Plätzen auf dem Oswald-Baum-Sportgelände die Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Darüber informiert der Verein in einer Mitteilung

„Mit über 40 000 Euro Investitionssumme ist die Umrüstung neben der Beregnungsanlage, die 2021 installiert wurde, die größte Einzelinvestition der letzten 25 Jahre für die Fußballabteilung“, wird Abteilungsleiter Johannes Leibold, der auch Mitglied des Vorstands ist, in der Mitteilung zitiert. „Wir haben enorme Stromkosten für die alte Flutlichtanlage. Und das Ziel ist es, diese zukünftig zu halbieren“, stellt Leibold fest.

Lesen Sie auch

Die Umrüstung beider Sportplätze bedeute einen vierstelligen Betrag an Stromkostenersparnis pro Jahr, und es würden darüber hinaus über 3000 Kilogramm an CO2 pro Jahr eingespart.

Fluter per App steuerbar

Die einzelnen Fluter lassen sich per App steuern und sind auch dimmbar, so dass hier ganz individuell nach Bedarf gesteuert werden kann, heißt es in der Mitteilung weiter.

Jeder der zwölf Strahler habe 900 Watt. Und die Ausleuchtung der beiden Plätze verbessere sich dadurch deutlich. So könne unter wesentlich besseren Bedingungen im Herbst und Winter trainiert und gespielt werden. Der Verein hatte zur Finanzierung der Maßnahme einen Spendenaufruf gemacht, dem viele Haushalte in Durrweiler, Herzogsweiler und Kälberbronn gefolgt sind. Die Volksbank Nordschwarzwald und die Kreissparkasse Freudenstadt haben das Projekt mit jeweils 1000 Euro unterstützt. Darüber hinaus wurden Zuschüsse beim WLSB (30 Prozent) und der Gemeinde Pfalzgrafenweiler (20 Prozent) beantragt.

Dankbar für Unterstützung

„Wir sind für diese umfangreiche Unterstützung wirklich sehr dankbar“, so Leibold. Ohne die zahlreichen Spenden und die Zuschüsse wäre das Vorhaben nicht umsetzbar gewesen.

Diese Unterstützung zeige, dass der Verein vielen Menschen am Herzen liege und dass diesen daran gelegen sei, dass es bei der SG Herzogsweiler-Durrweiler gut weitergeht und der Verein fit für die Zukunft gemacht wird.