Sportwochenende Walddorf: Mit zwei Bällen geht alles blitzschnell

1 Nach hart umkämpften Spielen durften die Sieger ihren Lohn in Form von Pokalen entgegen nehmen. Foto: Andreas Brenner

Zum regelrechten Fußball- und Sportfest wurde das große Turnierwochenende des SSV Walddorf. Andreas Brenner, der beim SSV die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet, und auch Vorsitzender Stefan Thieme zeigten sich zufrieden mit der Bilanz der dreitägigen Veranstaltung.









Traditionell begann das 22. Sportwochenende mit dem Elfmeterturnier, bei dem die Teams abwechselnd aufs Tor – dies mit dem Fußball – zielen. Etwas Glück hatten die Kicker mit dem Wetter – „wir sind es schon gewohnt, dass am Freitagabend immer ein leichter Nieselregen einsetzt“, so Brenner in seinem Resümee. Nur ein paar Kilometer weiter seien die Regenschauer viel stärker gewesen.