Sportwochenende in Glatten: SVG-Vorsitzender Pajdic freut sich: „Der ganze Flecka ist hier“

Mit dem Erfolg der „Ba-Wies-Klopfer“ beim Fleckbolz ging das Sportwochenende in Glatten zu Ende.

Mit dem zwölften Fleckabolz-Turnier stand zum Abschluss des viertägigen Sportwochenendes in Glatten am Sonntag nochmals Fußball im Vordergrund.

Sechs Teams – Straßen- und Familienmannschaften – trafen beim Freizeitturnier Fleckabolz im Modus jeder gegen jeden aufeinander. Mit fünf Siegen und 13:2 Toren holte sich das Team „Ba-Wies-Klopfer“, von Anfang an bei allen Turnieren dabei, verdient den von Ehrenvorsitzendem Ulrich Rath gespendeten Wanderpokal. Mit drei Siegen und 15:8 Toren kam der „1. FC Wacker Niederhofen“ auf Platz zwei. Auf Platz drei, ebenfalls mit drei Siegen, aber 6:3 Toren, kam die Traditionsmannschaft „Inter Luge“, die in früheren Jahren schon Siege in Serie geholt hatte.

Platz vier belegten die „SVG AH Retros“, Platz fünf das Team „Bennle HdK“, Platz sechs das Team „BVB die Buckligen“.

Vier Tage volles Programm

Bei der Siegerehrung übergab Turnierleiter Ingo Rath die Preise, sein Vater Ulrich Rath überreichte den Siegern den Wanderpokal.

Vorausgegangen waren vier Tage volles Programm beim Sportwochenende des SV Glatten auf den Sportplätzen und der Sportlertreff-Terrasse. Nach dem Auftakt mit Haxenabend und Livemusik am Donnerstag folgte als erster sportlicher Höhepunkt das Elfmeterturnier mit der Rekordteilnahme von 42 gemeldeten Teams.

SV Oberiflingen gewinnt Riedwiesen-Cup

Ein großes Fußballturnier mit aktiven Mannschaften der Region folgte am Samstag. Zum Großfeldturnier um den Riedwiesen-Cup traten acht Teams aus Dornstetten, Aach, Oberiflingen, Hallwangen, Betzweiler-Wälde und Glatten an. In den K.-o.-Runden ab den Halbfinalspielen wurden alle Begegnungen erst im Elfmeterschießen entschieden. Den Turniersieg sicherte sich im Finale der SV Oberiflingen mit 7:5 gegen die SG Dornstetten. Im Spiel um Platz drei behauptete sich die SG Hallwangen gegen den VfR Klosterreichenbach mit 5:4.

Abends spielte die Band Rosewood bei der Open-Air-Rocknacht. Am Sonntag standen neben dem Fleckabolz der Frühschoppen mit der Böffinger Bauernkapelle und ein Jugendturnier auf dem Programm. „Vier Tage Sport und Musik – und heute familiäre Atmosphäre“, zog SVG-Vorsitzender Rajko Pajdic nach der Siegerehrung des Fleckabolz Festbilanz und freute sich: „Der ganze Flecka ist hier.“