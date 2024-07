Sportwochenende Haiterbach: Der Elfmeterpunkt säuft im Regen ab

8 Bei „Penalty und Party“ im Rahmen des Haiterbacher Sportwochenendes bestritten die beiden Frauenteams „Planlos ging der Plan los“ und „ Minnie Bar“ das Finale. Foto: Vanessa Baitinger

Unter dem Motto „Penalty und Party“ startete das Sportwochenende des TSV Haiterbach im Stadion auf dem Bus. Ein „Shoot-in“, bei dem die teilnehmenden Teams für das Penalty-Schießen üben konnten, war schon am Vorabend über die Bühne gegangen.









43 Männermannschaften in fünf und sieben Frauenteams in einer eigenen Gruppe kämpften ums Weiterkommen. Dazu war erst einmal das Ziel, unter die ersten Drei der jeweiligen Gruppe zu kommen. Michael Schuon vom Organisationsteam sagte: „Wir sind mit der Beteiligung in diesem Jahr sehr zufrieden“.