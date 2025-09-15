Sportwochenende des SV Erzingen: Tolle Spiele, viele Tore – und viel Spaß

Von Freitag bis Sonntag drehte sich alles rund um den Ball.

Los ging es am Freitagabend mit dem traditionellen AH-Turnier. Ein Teilnehmerfeld aus 15 Mannschaften ging an den Start. Weil sich das Turnier über die Jahre hinweg einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet hat, waren die Erwartungen entsprechend hoch.

Sie wurden erfüllt: Tolle Spiele auf gutem AH-Niveau, viele Zuschauer und eine Bewirtung mit Zelt und Weizenstand sorgten für einen unterhaltsamen Abend. Im Finale setzte sich schließlich der SV Stetten/Haigerloch gegen die AH-Mannschaft vom FC Schmiden durch.

27 Mannschaften

Am Samstag stand das Elf-Meter-Turnier auf dem Programm. 27 Mannschaften bestehend aus fünf Schützen und Torwart wetteiferten um den Sieg. Bei schönstem Wetter hatten die Teilnehmer Spaß, und sie genossen die Mischung aus sportlicher Aktivität, Kameradschaft und Unterhaltung.

Wer verfehlte, schied aus

Abgerundet wurde der Abend mit einem 35-Meterschießen: Beginnend bei 35 Metern Abstand zum Tor und jeweils um fünf Meter steigernd mussten die Schützen ins leere Tor treffen. Wer verfehlte, schied aus.

Der Sonntagvormittag stand im Zeichen der Jugend. Die Bambini, die F-Junioren und die E-Junioren aus den Partnervereinen Erzingen, Endingen und Roßwangen zeigten in Einlagespielen ihr Können. Bei den Bambini waren zudem zwei Gastmannschaften vom SV Heselwangen am Start.

Am Nachmittag bestritten die beiden Aktiven-Mannschaften der Spielgemeinschaft Erzingen, Roßwangen und Endingen ihre Rundenspiele. Die Aktive 2 spielte 2:2 gegen die SGM Heinstetten/Hartheim 2, und die Aktive 1 verlor mit 1:3 gegen den SV Tuningen.