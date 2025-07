Sportwoche in Oberwolfach: Wettstreit in vielen Facetten

Wettstreit in vielen Facetten

Sportwoche in Oberwolfach

Das Team „RB Huse" (stehend) siegte beim Quattroball-Turnier, in dem Basket-, Volley-, Fuß- und Völkerball gespielt wurden. Zweiter wurde die Mannschaft „Hofgumpe United 1" (weiße Trikots)







Mit dem einsetzenden Regen endete am Sonntagnachmittag eine abwechslungsreiche Sportwoche des SV. In den Tagen zuvor waren bei passenden äußeren Bedingungen jede Menge sportliche Wettkämpfe angesagt. Los ging’s am Donnerstag mit dem Blitzturnier der aktiven Herren-Fußballmannschaften aus Oberwolfach, Schapbach, Wolfach, Haslach, Kirnbach und Halbmeil. Im Final-Duell der beiden Landesligisten behielten die Gastgeber durch einen Treffer von Jona Schmieder knapp mit 1:0 gegen den SV Schapbach die Oberhand. Dritter wurde der FC Kirnbach vor dem SV Haslach.