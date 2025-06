Die Sportwoche des SV Oberwolfach geht von Donnerstag bis Sonntag, 17. bis 20. Juli, über die Bühne und bietet erneut ein attraktives Programm mit Blitzturnier, Elfmeterschießen, Quattroball, Jugendturnier und Laufevent, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Jede Menge Nachbarschaftsduelle

Los geht es am Donnerstag, 17. Juli, ab 18 Uhr, mit einem abendlichen Vorbereitungsturnier der Fußballer, an dem die aktiven Herrenmannschaften des SV Oberwolfach, SV Schapbach, SV Haslach, FC Kirnbach, FC Wolfach und des TuS Kinzigtal teilnehmen. Auf die Zuschauer warten somit jede Menge Nachbarschaftsduelle.

Lesen Sie auch

Am Freitag, 18. Juli, findet ab 17.30 Uhr das Elfmeterturnier für alle statt (inklusive Jugendturnier) eine Party in der Container-Bar schließt sich an das Turnier an.

Das Quattroball-Turnier steht am Samstag, 19. Juli, ab 13 Uhr, auf dem Programm. Dabei duellieren sich die teilnehmenden Teams in den Disziplinen Basketball, Volleyball, Fußball und Völkerball, die allesamt in die Gesamtwertung einfließen.

Nach der Siegerehrung geht das Ganze in einen gemütlichen Abend-Hock am Sportplatz über.

Am Sonntag, 20. Juli, ab 9.30 Uhr, finden erstmals der „Run A Mol“-Laufwettbewerb über zwei verschiedene Distanzen (Long- & Shorttrail) sowie ein „Nordic Walking“-Angebot statt.

Ab 10.30 Uhr werden auf dem Kunstrasen die Bambini- und die F-Jugendkicker dem Ball hinterherjagen und beim Mittagstisch im Festzelt gehen dann die Siegerehrungen des Laufevents und des Jugendturniers über die Bühne, bevor die Sportwoche langsam ausklingt.

Alle Informationen, Regeln und die Anmeldekontakte für das Elferturnier, Quattroball und den „Run A Mol“-Laufwettbewerb sind auf der Homepage des Vereins unter www.sv-oberwolfach.de zu finden .