Sportwoche in Huttingen: Der FC Huttingen ist startklar für das Großereignis

Einen hohen Stellenwert in der Region hat dieses Grümpelturnier des FCH, wie der große Publikumszuspruch Jahr für Jahr beweist. Die Sportwoche, die zum 52. Mal stattfindet und weit über Huttingen hinaus strahlt, wird flankiert von weiteren Wettbewerben wie einem Jugendturnier und einem Sponsorenlauf, mit dessen Erlös zwei Defibrillatoren angeschafft werden.

34 Grümpelmannschaften nehmen in diesem Jahr teil – so viele wie schon lange nicht mehr. „Wir sind gewappnet für unser Großereignis und freuen uns auf tausende Besucher“, sagt Vorsitzender Michael Frey im Gespräch mit unserer Zeitung. Jeden Abend ist erfahrungsgemäß das 1000 Personen fassende und direkt am Spielfeldrand stehende Festzelt gefüllt. Übrigens: Der frühere langjährige Vorsitzende Günter Frey, Vater des heutigen Vereinschefs, hatte einst zusammen mit Willi Weiß das Grümpelturnier ins Leben gerufen.

400 Helfer im Einsatz

Nicht nur die Fußballspiele der Hobbykicker stehen im Zentrum des Interesses. Das gesellige Beisammensein ist nicht weniger von Bedeutung. Nicht zu vergessen die Güggeli, für die der FC Huttingen weithin bekannt ist.

400 Helfer in 300 Schichten werden an den neun Tagen im Einsatz sein, um den wieder erwarteten Publikumsandrang bewältigen zu können. Der FC hat dabei keine Probleme, genügend Helfer zu finden, da sich auch die Eltern von Jugendspielern zur Verfügung stellen.

Lob für Florian Läufer

Ein Sonderlob spendet Vorsitzender Michael Frey den rund 15 Dauerhelfern, die während der neun Tage extra Urlaub nehmen, im Vereinsheim schlafen und von 7 Uhr morgens bis spätabends im Einsatz sind, um die logistische Herausforderung des ständigen Nachschubs zu meistern. Vor allem Florian Läufer, der stellvertretende Vorsitzende, ist dabei der Protagonist und Hauptakteur hinter den Kulissen. „Er leistet Phänomenales“, sagt Frey voller Anerkennung. Allein 1,4 Tonnen Pommes werden an den neun Tagen benötigt. Neben den bekannten Güggeli bietet der FC Huttingen unter anderem auch Salatteller, Wurstsalat, Spaghetti Bolognese und Grillwürste.

Mit einem Jugendturnier und 45 Mannschaften in drei Altersklassen von der F- bis B-Jugend startet am kommenden Sonntag ab 10 Uhr die Sportwoche. Das Grümpelturnier mit 29 Herren- und fünf Damenmannschaften, die aus der ganzen Region bis nach Freiburg und auch aus der Schweiz kommen, beginnt am Montag, 28. Juli, von 17.30 bis 22.30 Uhr. Erstmals kann dank der Unterstützung durch das Baugeschäft Kammerer aus Efringen-Kirchen bis in den Abend hinein gespielt werden, da dieses einen Autokran zur Verfügung stellt, um den Rasenplatz ausleuchten zu können.

Sponsorenlauf

Während von Montag bis Freitag die Hobbykicker im Einsatz sind, findet am Mittwoch der Sponsorenlauf statt. Ein Turnier mit Fasnachtscliquen ist am Samstag, 2. August, geplant. Zusätzlich wird ab 19 Uhr ein Elfmeterturnier veranstaltet. Zudem spielt die Isteiner Guggemusik. Anschließend legt ein DJ auf und sorgt für Stimmung. Das Grümpelturnier endet am Montag, 4. August, mit den Finalspielen der Hobbykicker.

Der FC Huttingen, der einen neuen Spiel- und Grillplatz in Eigenleistung und mit Unterstützung von Sponsoren angelegt hat, bereitete die neun Tage wieder mustergültig vor. „Alle freuen sich. Das Grümpelturnier schweißt den Verein noch enger zusammen“, sagt Frey, dem ein intaktes Vereinsleben ein wichtiges Anliegen ist.