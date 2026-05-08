Sportwagenhersteller: Drei Porsche-Töchter vor Aus - etwa 500 Jobs betroffen

Neue Besen kehren gut? Angesichts der Krise im eigenen Haus räumt der neue Porsche-Chef Michael Leiters auf - und macht drei Tochterfirmen dicht. Hunderte Menschen könnten ihren Job verlieren.
Stuttgart - Der kriselnde Sportwagenbauer Porsche will sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren - und schließt drei Tochterfirmen. Die Batterie-Tochter Cellforce, die eBike Performance GmbH sowie die Software-Tochter Cetitec sollen nicht weitergeführt werden, wie das Stuttgarter Unternehmen mitteilte. Das hätten Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen.