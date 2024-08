Sportvorstand des VfB Stuttgart: Fabian Wohlgemuth sitzt künftig nicht mehr auf der Trainerbank

16 Fabian Wohlgemuth am Spielfeldrand der BayArena in Leverkusen vor dem Duell um den Supercup. Bei Anpfiff saß er auf der Tribüne. Foto: imago/Team 2//Maik Hölter

Standortwechsel: Warum der Sportvorstand des VfB die Spiele fortan auf der Tribüne verfolgt und wie er das Geschehen aus dieser Perspektive wahrnimmt.









In puncto Unterhaltungswert schloss das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart (4:3 i.E.) um den Supercup nahtlos an die vergangenen rassigen Partien beider Teams an, für den Sportvorstand des VfB aber änderte sich die Perspektive: Fabian Wohlgemuth verfolgte das Geschehen anders als die Spiele in der Vorsaison nicht mehr auf der Trainerbank, sondern auf der Tribüne der BayArena neben dem neuen Stuttgarter Interimspräsidenten Dietmar Allgaier.