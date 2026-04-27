Der Kampf um die Champions-League-Teilnahme spitzt sich für den VfB Stuttgart zu. Ohnehin nehme die Saison aber ein sehr gutes Ende, meint der Sportvorstand.
Auch nach dem Unentschieden gegen Werder Bremen hält Sportvorstand Fabian Wohlgemuth die Ziele des VfB Stuttgart im dritten Jahr nacheinander für „übererfüllt“. Nach dem 1:1 gegen die Hanseaten drei Tage nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Finale erklärte der 47-Jährige: „Wir sind definitiv im Europapokal und in der Europa League dabei. Und wenn das i-Tüpfelchen, die Champions League, dazu kommen würde, dann wäre es keine sehr gute Saison, sondern eine absolut überragende Saison.“