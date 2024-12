Sportvorstand des VfB Stuttgart: Die große VfB-Zwischenbilanz – das sagt Fabian Wohlgemuth

1 Der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth schaut beim VfB Stuttgart auf das große Ganze. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Der VfB geht als Tabellenzehnter in die Weihnachtspause. Das ist im ersten Moment zu wenig, doch es gibt auch positive Entwicklungen – und der Sportchef äußert sich in seinen Einschätzungen zu möglichen Transferaktivitäten.









Zwischen dem heimlichen Anspruch und der harten Wirklichkeit klafft beim VfB Stuttgart aktuell eine kleine Lücke. Jedenfalls, wenn man die Lage von der reinen Punktzahl aus betrachtet. Mit 23 Zählern steht das Team von Trainer Sebastian Hoeneß in der Fußball-Bundesliga auf Platz zehn – mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli wäre es der fünfte Rang gewesen. So eng geht es zu. Enttäuschend ist diese Erkenntnis für den VfB kurz vor Weihnachten. Dennoch blickt der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in seiner Bilanz der ersten Saisonhälfte auch auf positive Entwicklungen.