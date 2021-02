Sportvereine in Freudenstadt Pandemie trifft Nachwuchs besonders hart

Aktuell gebe es zum Teil Online-Home-Training. Doch dies nütze hauptsächlich der Fitness. "Damit nicht alles verloren geht, was den Mannschaftssport ausmacht. Sich fußballerisch zu entwickeln ist online aber nicht möglich", stellt Finkbeiner klar. Außerdem könne Online-Training auch nur älteren Jugendlichen angeboten werden.

Er fürchte, dass sich künftig noch weniger Menschen ehrenamtlich engagieren wollen, so der Vorstandssprecher. Auch Trainer und Betreuer für den Jugendbereich seien wohl schwieriger zu finden. Der Bereich Nachwuchswerbung fällt derzeit zwar ganz weg, trotzdem findet Finkbeiner es wichtig, dass der Nachwuchs Sport treibt. "Bewegung ist mit das Wichtigste, was man für den Körper machen kann."

Online-Unterricht zwei Mal pro Woche

Damit die Kinder beim Freudenstädter Kampfsportverein "Black Forest Martial Arts" nicht völlig ohne Training bleiben, wird zwei Mal die Woche Online-Unterricht angeboten, sagt der Vorsitzende Waldemar Hergenreder. "Im Wohn- oder Kinderzimmer bewegen sich die Kinder allerdings weniger. Die Möglichkeiten zu Hause sind meistens eingeschränkt."

Die Corona-Krise habe aber auch soziale Folgen. "Beim Kickboxen werden bestimmte Techniken in Partnerarbeit einstudiert. Wo die Kinder nicht im Team trainieren können, fehlt ihnen auch der soziale Kontakt", so Hergenreder. Darüber hinaus erschwere die Pandemie die Nachwuchswerbung. "Wir sind zwar in den sozialen Medien aktiv, ansonsten haben wir derzeit aber kaum andere Möglichkeiten", sagt Hergenreder. Sein dringlicher Wunsch: "Ich wünsche, dass es baldmöglichst erlaubt ist, das Training unter der Beachtung von entsprechenden Hygienemaßnahmen wieder aufzunehmen."

"Uns war schon ziemlich schnell klar, dass wir sofort an einem längerfristigen Konzept arbeiten mussten, und genau das haben wir auch getan", sagt Alexandra Krebs, Jugendleiterin bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn. Um die Handball-Jugend bei der Stange zu halten, habe man die Möglichkeiten des Internets ausgeschöpft – etwa mit Online-Trainingsangeboten, aber auch mit Quiz-Abenden und Herausforderungen für Zuhause.

Auch wenn "recht großes Interesse" an den Online-Angeboten bestehe, ist Krebs sicher: "Online-Training ersetzt niemals das gemeinsame Miteinander in der Halle. Gerade was die Ausdauer und die Athletik angeht, all das ist komplett weg. Viele müssen wieder bei Null anfangen. Und vieles steht in den Sternen."

Besonders hart trifft die Pandemie die Nachwuchssportler der Schwimmabteilung des TSV Freudenstadt. Lediglich um die zehn Wettkampfschwimmer konnten seit Corona zeitweise trainieren, berichten die Vorstände der TSV-Schwimmabteilung Sabine Haier und Sugala Fassiotti. Nach den Herbstferien sollte das Training für Kinder und Jugendlichen in Wittlensweiler aufgenommen werden. Alles war vorbereitet, die neun Schwimm-Gruppen wurden neu eingeteilt und auf Trainingszeiten am Abend umorganisiert.

Eine Einweisung ins Hallenbad Wittlensweiler hatten die Trainer bereits erhalten, doch der Neustart fiel wegen des zweiten Lockdowns aus. "Manche Vereine hatten die Möglichkeit, weiter zu trainieren. Für unsere Schwimmer konnte kein regelmäßiges Training in gewohnter Umgebung stattfinden", so die TSV-Schwimmabteilung über den Anschluss zur Konkurrenz.

Durch die Pandemie sei auch der Kontakt zu den Nachwuchssportlern weitgehend verloren gegangen. Alternative Angebote konnte der Verein nicht anbieten. Es klingt brutal ehrlich, wenn Haier und Fassiotti sagen: "Ein gemeinsames Miteinander gibt es nicht mehr."

Was die Zukunft angeht, erwarten sie große Lücken beim Nachwuchs. Denn seit Corona können die Schwimmschulen kaum Kurse anbieten. Haier und Fassiotti hoffen, dass die Schwimmbäder bald wieder öffnen. Hygienekonzepte lägen schließlich vor, und die Ansteckungsgefahr im Chlorwasser sei nachweislich gering.

Seit den Herbstferien hat die Kindersportschule Kiss des TSV Freudenstadt geschlossen. Den Kontakt zu den Kindern halte er über das Internet aufrecht. Auf Videokonferenzen greife die Kindersportschule aber nicht zurück: "Viele Kinder verbringen momentan sowieso durch die Schule viel Zeit am PC", sagt Käser-Funk. Die Kindheit sei ein wichtiger Lebensabschnitt für die motorische Entwicklung. "Vieles kann später nachgeholt werden", so Käser-Funk, "aber mit deutlich höherem Aufwand".

Junge Bevölkerung zahlt den Preis

Angesichts des Bewegungsmangels sei der Ausfall der sportlichen Aktivitäten eine "Katastrophe", sagt Käser-Funk. Zwar zeigten Studien, dass Kinder sich während der Pandemie tendenziell wieder mehr bewegten. "Allerdings scheint die Schere zwischen Kindern, die sich sowieso bewegen, und Bewegungsmuffeln noch weiter aufzugehen", sagt Käser-Funk. "In meinen Augen bezahlt vor allem die jüngere Bevölkerung einen extrem hohen Preis. Betrachtet man zum Beispiel ein vier- bis fünfjähriges Kind, wird diesem Kind im Frühjahr 2021 rund zehn Prozent seiner bisherigen Lebenszeit der Zugang zu organisiertem Sport verwehrt gewesen sein."

Laut Käser-Funk habe es in letzter Zeit nur vereinzelt Vereinsaustritte gegeben, "aber die Kindersportschule hat keine Beiträge mehr erhoben", erklärt Käser-Funk. Daher seien die Einnahmen komplett weggebrochen und die Ausgaben für das Personal müssten vom Verein getragen werden. Momentan könne man keine Nachwuchswerbung machen: "Denn wir wissen nicht, wann es uns wieder geben wird", so Käser-Funk.

Auch beim Landessportverband Baden-Württemberg sieht man die aktuelle Situation für den Nachwuchs kritisch. "Kinder und Jugendliche müssen sich auch mal sportlich austoben", meint Patrik Zimmermann, Leiter der Kommunikation beim Verband. Ohne das Training und den Sport in den Vereinen sei ein ganzes Jahr verloren gegangen. "Körperliche Bewegung ist sehr wichtig für Kinder und Jugendliche. Aber auch der gesellschaftsstiftende Aspekt, der die Vereine ausmacht, hat große Bedeutung. Und der fehlt aktuell." Der normale Trainings- und Sportbetrieb könne durch Online-Angebote langfristig nicht ersetzt werden.