Der Turnverein Bad Dürrheim hat bei den diesjährigen Wettkämpfen für das Gaukinderturnfest in Schonach erneut beeindruckende Leistungen gezeigt.

33 Turnerinnen und Turner im Alter von 8 bis 14 Jahren traten in verschiedenen Disziplinen an und konnten dabei zahlreiche Erfolge verbuchen. Valentin Gerlich (14 Jahre) und Maximilian Merklinger (12/13 Jahre) belegten in ihren Altersgruppen jeweils den ersten Platz. Lennard Terner wurde in der Klasse M 10/11 Vierter.

Der Jahrgang M 8/9 zeigte eine außergewöhnliche Leistung: Hier dominierten die Bad Dürrheimer die Konkurrenz und belegten die ersten sechs Plätze. Damian Rott sicherte sich den ersten Platz, gefolgt von Valentin Terner auf dem zweiten Rang, Frederik Gonschior auf dem dritten, sowie David Zipfel, Tayo Affo und Elias Merz auf den Plätzen vier bis sechs.

Konkurrenzlos beim Rope Skipping

Auch bei den Mädchen gab es erfreuliche Ergebnisse: Lena Kraus und Leonie Bruch landeten in der Altersklasse 14 auf den Plätzen vier und fünf. Tamina Gerlich überzeugte in der Altersklasse 12/13 und wurde Erste. Bei den jüngeren Mädchen in der Klasse 10/11 erreichten Teodora Lakovic den ersten Platz, Ariana Antoni den zweiten, und Lina Gallmayer den vierten Platz. Stella Gerlich sicherte sich den ersten Platz in der Altersklasse 8/9, gefolgt von Hanna Gallmayer.

Beim Rope Skipping mussten die Bad Dürrheimerinnen wegen fehlender Konkurrenz aus anderen Vereinen die Plätze unter sich ausmachen. Bei den älteren Mädchen wurde Leonie Daniel Erste, Lena Kraus Zweite und Sophia Jednakovic Dritte. Bei den jüngeren belegte Tamina Gerlich den ersten Platz, gefolgt von Bella Thielmann, Sina Kraus und Clara Rudolph.

Die Erfolge des TB Bad Dürrheims bei den Wettkämpfen in Schonach spiegeln die harte Arbeit und das Engagement der jungen Turnerinnen und Turner wider. Die Trainerinnen und Trainer sind sehr stolz auf die gezeigten Leistungen.