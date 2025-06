Horst Seifer beendete bei der Hauptversammlung im Sportheim nach 16 Jahren seine Amtszeit. Zuvor blickte er auf das vergangene Jahr zurück. Weniger erfreulich hat sich die Mitgliederzahl entwickelt. Aktuell sind es 280 Vereinsmitglieder und damit 21 weniger als im Vorjahr.

Trotz Verbindlichkeiten bei Bank und Gemeinde sei es gelungen, die Schulden um 6000 Euro zu reduzieren. Der Vorsitzende sprach von einem finanziell besseren Jahr. Dabei ist auch investiert worden: Der Sportverein beschaffte eine neue Wasserpumpe für die Beregnungsanlage sowie zwei Gefriertruhen. Zusammen mit dem Tennisverein und dem Obst- und Gartenbauverein wurde ein Defibrillator gekauft. Jetzt stehe die Sanierung des Sportheimbalkons an. Der Auftrag dazu sei schon vergeben, die Kosten lägen in einem fünfstelligen Bereich. Sportlich hat sich der SV Wachendorf dem SV Hirrlingen angeschlossen. Vorrangiges Ziel sei, den Fußballsport langfristig zu sichern.

Finanziell gutes Ergebnis

Dass der Verein ein finanziell gutes Ergebnis erzielte, was auch Kassierer Oswald Göppner in seinem anschließenden Bericht bestätigte, hing vor allem mit den „kulinarischen Veranstaltungen“ im Sportheim zusammen. Hier gestalteten sich die Besucherzahlen, so Seifer, geradezu „überdimensional“. Neben Mittagstisch an Ostersonntag und Pfingsten sowie Schlachtplatte, Kesselfleischessen im Herbst und dem Essensangebot am Schmotzigen Donnerstag gab es eine „Nacht der alten Lieder“ und das Elfmeterturnier. Hinzu kamen noch etliche Familienfeiern. Ein volles Programm sei auch für 2025 geplant.

Horst Seifer dankte den Mitgliedern für ihr Vertrauen: „In meiner Zeit als Vorsitzender kann ich auf schöne Momente zurückblicken. Aber auch anstrengende, stressige und traurige Tage werden mir in Erinnerung bleiben.“

Wahlen

Nach der Entlastung und Satzungsänderung, der alle Anwesenden zustimmten, sind Lukas Faiß und Tim Straub jeweils einstimmig zu den Vorsitzenden gewählt worden. Das Schriftführeramt übernahm Horst Seifer. Zu Beisitzern wurden gewählt: Daniela Kaufeld, Heiko Schorn, Thilo Rupp, Valentin Steinmetz, Florian Schweinbenz und Tobias Kaufeld. Heinz Hertkorn und Martin Ginter prüfen die Kasse.

Die beiden neuen Vorsitzenden ernannten Seifer zum Ehrenvorsitzenden. 16 Jahre im Amt zu sein, sei nicht selbstverständlich. „Wir hatten Glück, dass jemand so lange und auch in schwierigen Zeiten den Sportverein geleitet hat“, betonte Lukas Faiß, der Horst Seifer als Vorbild bezeichnete.