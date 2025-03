Voll besetzt war das Sportheim zur Hauptversammlung des Sportvereins Rangendingen. In den Berichten der Abteilungen wurden zahlreiche Erfolge und Höhepunkte aufgeführt. Und in den Wahlen gab es zwei Neubesetzungen von Ämtern.

Matthias Stauß eröffnete die jüngste Hauptversammlung des SV Rangendingen (SV R) und begrüßte die Gäste. Er bildet mit Marco Schmid und Stefan Wiest das Vorstandstrio beim SVR.

Dann folgten die Berichte: Jürgen Gnant, Abteilungsleiter Fußball, hob hervor, dass sich immer mehr Jugendspieler und aktive Fußballer ehrenamtlich als Betreuer, Trainer oder Schiedsrichter im Verein einbringen. Nur so sei auch der stetige Zuwachs an Jugendlichen zu stemmen. Der SVR habe zudem in allen Altersklassen eigenständig mindestens eine Mannschaft stellen können.

Dabei wurden auch sportliche Erfolge gefeiert, berichtete Jugendleiter Bernd Schairer. Auch für die beiden aktiven Mannschaften verlief das Spieljahr erfolgreich. Spielleiter Jürgen Kalbacher hob den Klassenerhalt der zweiten Mannschaft und den Pokalsieg der ersten Mannschaft hervor. In der aktuelle Saison sei das Ziel der Klassenerhalt.

Höhepunkt war Turngala mit zahlreichen Kindern

Über die AH berichtete Wolfgang Vötsch. Abteilungskassier Michael Binder informierte über die von Jürgen Lachenmaier und ihm tadellos geführte Abteilungskasse.

Zur Turnabteilung berichtete Hannah Vötsch, die mit Sandra Strobel die Leitung innehat. Höhepunkt war die Turngala, bei der zahlreiche Kinder ihr Können zeigten. Eine Herausforderung sei es, die Teilnahmeanfragen vor allem für Kleinkinder zu bewältigen, erzählte sie. Es mangle an Übungsleitern und am Hallenplatz.

Marco Schmid (rechts), Matthias Stauß (von links) und Stefan Wiest verabschiedeten Marion Schneider, Josef Bartl sowie Edith Dierunger, die viele Jahre im Vorstand aktiv waren. Foto: SV Rangendingen/SV Rangendingen

Hannah Vötsch berichtete auch, dass seit vergangenem Jahr beim SVR Menschen mit Beeinträchtigung das Sportabzeichen ablegen können. Als Trainer bildeten sich dafür Anja Haug und Matthias Rapp im Bereich der Inklusion weiter.

Edith Dieringer schilderte dann die Kassenlage der Abteilung Turnen, bevor Matthias Stauß aus Sicht des Gesamtvereins Bilanz zog. Neben den vielen traditionellen Veranstaltungen nannte er auch das Dorffest, an dem der SVR beteiligt war, als einen Höhepunkt.

Marion Schneider ist neue Schriftführerin

Organisatorisch und im Bereich der Sportanlageninstandhaltung habe es viele Herausforderungen gegeben, die der mit 1333 Mitgliedern größte Verein im Landkreis aber gut gemeistert habe.

Froh waren die Mitglieder über die Bereitschaft von Lisa Wägele, in den anschließenden Wahlen die Nachfolge von Marion Schneider als Schriftführerin zu übernehmen. Als neue Kassierin der Abteilung Turnen wurde Manuela Siebenrock gewählt. Ansonsten blieb die Führungsriege des Rangendinger Sportvereins unverändert. Am Ende der Versammlung wurde Marion Schneider (über 25 Jahre Schriftführerin), Edith Dieringer (zwölf Jahre Kassierin der Abteilung Turnen) und Josef Bartl (21 Jahre Leitung der Freizeitvolleyball Gruppe) für ihr langjähriges Engagement gedankt.