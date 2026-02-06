Sportverein Istein: Klaus Geiger hat sich seit der Jugend für den Turnsport eingesetzt

Klaus Geiger hat sich seit der Jugend für den Turnsport eingesetzt

1 Der Vorsitzende des SV Istein, Steffen Lucaßen, und der Präsident des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus, Dieter Meier, gratulierten dem geehrten Klaus Geiger (von links). Foto: Rolf Mück Ein Urgestein des SV Istein wurde mit Verdienstplakette und Ehrennadel ausgezeichnet.







Link kopiert



Im Rahmen der Generalversammlung des Sportvereins Istein wurde Klaus Geiger von Dieter Meier, dem Präsidenten des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus, geehrt. Meier überreichte Geiger die Goldene Verdienstplakette des Badischen Turnerbundes und die Ehrennadel des Deutschen Turner-Bundes. Er habe sich seit seiner Jugend für den Turnsport eingesetzt, sagte Meier, und sei ein engagierter Turner, Kampfrichter und Abteilungsleiter.