Sportverein Istein: Klaus Geiger hat sich seit der Jugend für den Turnsport eingesetzt
1
Der Vorsitzende des SV Istein, Steffen Lucaßen, und der Präsident des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus, Dieter Meier, gratulierten dem geehrten Klaus Geiger (von links). Foto: Rolf Mück

Ein Urgestein des SV Istein wurde mit Verdienstplakette und Ehrennadel ausgezeichnet.

Im Rahmen der Generalversammlung des Sportvereins Istein wurde Klaus Geiger von Dieter Meier, dem Präsidenten des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus, geehrt. Meier überreichte Geiger die Goldene Verdienstplakette des Badischen Turnerbundes und die Ehrennadel des Deutschen Turner-Bundes. Er habe sich seit seiner Jugend für den Turnsport eingesetzt, sagte Meier, und sei ein engagierter Turner, Kampfrichter und Abteilungsleiter.

 

Klaus Geiger ist seit 1967 Mitglied im SV Istein. Schon von 1964 bis 1968 war er Schülerturnwart beim TuS Stetten, seit 1971 ist er Übungsleiter im Bubenturnen in Istein. Von 1971 bis 1981 war er Leiter der Turnabteilung und von 1981 bis 1987 Vorsitzender des SV Istein. Von 1995 bis 1997 war Geiger Vorsitzender der Geschäftsführung des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus und von 1997 bis 2006 Beisitzer.

Die Turnhalle mitgebaut

Er hat im Jahr 2003 die Turnhalle in Istein mitgebaut und ist bis heute Hallenwart. Außerdem verfasste Geiger 1995 die Vereinschronik sowie 2020 die Festschrift zum 100-jähringen Bestehen.

 