Sportverein Gresgen: Dorfjugend „Reloaded“ holt sich den Dorfpokal

Pfingsten in Gresgen ist seit Jahren Grümpelturnierzeit. Die Ringer des Sportvereins laden ein. Der Förderverein Pro Ringen ist für Bewirtung und Organisation zuständig.
Harmonisch, so lässt sich die Zusammenarbeit der Vereine beschreiben. Eigentlich klar, denn sie haben das gleiche Ziel und die Einnahmen aus dem Fußballgrümpel dienen dazu, das Vereinsleben zu stärken und die Ringergemeinschaft zu unterstützen. Ganz nebenbei betreibt der Verein Breitensport über seine Freitagskicker, ein immer offenes Training und ein Angebot an Kinder und Jugendliche, das weit über Ringen hinausgeht. Ein Engagement, das Bürgermeisterin Marion Isele nicht verborgen blieb. Verbunden mit einer kleinen Motorradtour besuchte sie den Rümmelisbühl. Als Besucherin am Rande des Geschehens beobachtete die Rathauschefin interessiert das Geschehen, ohne sich in den Mittelpunkt zu stellen. Im persönlichen Gespräch verriet sie ganz nebenbei ihre Vorliebe für den Sport und für die Vereinsarbeit. Auch bei vollem Terminkalender hat sie die Absicht, sämtliche Vereine der Schwanenstadt Zell zu besuchen. Und dazu gehören für Marion Isele selbstverständlich auch alle Teilorte.