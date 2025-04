Um die 100 Vereinsmitglieder sind zur Jahreshauptversammlung des Sportvereins Dotternhausen gekommen. Daniel Ritter, Vorstand Organisation berichtete, dass die Mitgliederzahlen gestiegen sind. Das Vorstandsteam habe in den vergangenen Monaten einige Weichen in der Organisation gestellt.

Er lobte die Trainer und Übungsleiter, die sich um knapp 250 Kinder im Fußball und Turnen kümmern. Die SVD-App, die als zentrales Informationsmedium für die Grün-Weißen dient, wird derzeit von knapp 900 Benutzern verwendet. Dass die neue Struktur mit vier Vorsitzenden gut funktioniere, bestätigten alle vier. Ritter erwähnte auch die vielen Events, die der Sportverein übers Jahr ausrichtet. Ob Familientag, Bayrischer Abend oder Weihnachtszauber. Bei allen Veranstaltungen habe man eine gesellschaftliche als auch eine wirtschaftliche Verpflichtung. Außerdem plant der SVD Anschaffungen wie ein Mähroboter und eine Veo-Kamera.

Lesen Sie auch

Funktionäre am Limit

Schriftführer Sven Urban berichtete von zahlreichen Ausschuss-Sitzungen, wo es vor allen Dingen um Investitionen und die Neuorganisation des Ausschusses ging. Franziska Klaiber berichtete von einem investitionsreichen Jahr, das mit einem leichten Kassenplus abgeschlossen werden konnte. Klaiber betonte auch, dass manche Funktionäre am Limit sind, was Schaffenskraft und Einsatzzeiten anbelangt.

Jüngere Jahrgänge werden integriert

Abteilungsleiter Markus Müller zog für die Fußballer Bilanz: Die Verschmelzung mit dem Bezirk Schwarzwald sei vor allem eine sportliche Herausforderung. Aktuell stehe man über dem Strich, so dass sich die Kaderveränderung vor der Saison wohl auszahlt. Das Ziel abseits des Platzes ist es, die Kameradschaft weiter zu fördern. Nun gehe es darum, die Jugendjahrgänge 2008 bis 2009 zu integrieren.

Die Installation von Marius Oberle als Sportlicher Leiter trägt Früchte. Manuel Scherer und Luca Holzer waren Trainingsfleißigste, Maximilian Geiger, Nico Zirn und Thorsten Hauser wurden Torschützenkönig. Florian Späth spielte 300 Mal in Grün-Weiß.

Eigene A-Jugend

Thomas Ritter verlas den Jahresbericht der Fußballjugend. Die SGM Oberes Schlichemtal funktioniere gut, der SVD stelle das Gros der Trainer. Kommende Saison werde es daher wieder eine eigene A-Jugend geben. Ein Hallenspieltag der Bezirkshallenrunde gehörte genauso dazu wie F-Jugend-Spieltage und der Möbel Rogg Cup. An Christi Himmelfahrt richtet man den Kessler-Finaltag Bezirkspokal aus.

Abteilungsleiter Turnen Peter Seifriz berichtete von 120 Kinder, die von 30 Übungsleitern betreut werden. Das Eltern-Kind-Turnen von Christine Türk bietet wöchentlich knapp 30 Kindern Bewegung und die Turnmänner klopfen erneut an der Tür zur Verbandsliga an. Im Herbst geht zum ersten Mal eine Damenmannschaft im Wettkampfbetrieb an den Start. Im November fand die ausverkaufte Turnshow statt.

Mitgliedsbeitrag erhöht

Franziska Klaiber zeigte auf, warum nach acht Jahren eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge notwendig ist – die Versammlung stimmte der Anpassung einstimmig zu.

Wahlen

Wiederwahlen

Daniel Ritter, Peter Seifriz, Markus Merz, Thomas Rebstock, Sven Urban, Manuel Thomas, Fabio Merz, Damian Schwitalla und Diana Hofer.

Nachfolge

Torben Löffler schied auf eigenen Wunsch aus. Für ihn neu im Ausschuss ist Matthias Fankhänel. Ebenso neu gewählt als Aktivenvertreter Fußball wurde Marc Fischer.