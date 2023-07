Zum sechsten Klosterlauf des TuS Schuttern sind alle eingeladen, die Spaß am Laufen haben. Ob Vielläufer oder Anfänger. Ob Profi oder Neustarter. Wer sich noch nicht so richtig an eine Zeitmessung wagt, kann auch ganz einfach so mitlaufen. Zwar mit Anmeldung, aber ohne Veröffentlichung von Namen und Minuten. Das ist eine der Neuerungen: Der Fünf-Kilometerlauf ohne Zeitmessung.

Eine weitere Neuerung ist das Datum, der 24. September. In den Vorjahren war der Klosterlauf immer um den Feiertag des 3. Oktobers. „Es gab mehrere Terminkollisionen, weshalb wir uns jetzt auf ein Datum verständigt haben, das keinem anderen Verein mit Laufveranstaltungen in die Quere kommt“, erklärte Matthias Greiner, Vorsitzender des TuS Schuttern auf Anfrage unserer Redaktion.

Alle Ortsvorsteher und der Bürgermeister unterstützen beim Klosterlauf

Nach den Sommerferien bleibe auch den Schulen noch zwei Wochen Zeit, ihre Schüler für das Sportereignis zu begeistern und vielleicht die ein oder andere Trainingseinheit einzulegen.

Der TuS Schuttern will sich mit seinem Lauf nicht nur an die schnellen Läufer wenden. „Wichtig ist uns der Klosterlauf auch als Lauf für den Breitensport“, erklärte Greiner. Im Grunde sei der Lauf immer schneller geworden, was dazu geführt habe, dass sich immer weniger Amateurläufer zugetraut haben, mitzumachen, so Greiner. Um vorne mithalten zu können, müsse man schon im Schnitt unter sechs Stundenkilometer laufen. „Der Aufruf zur Teilnahme am Klosterlauf richtet sich aber auch an all jene, die einfach nur zum Spaß ihre fünf Kilometer laufen wollen. Es soll wieder ein Lauf werden für alle“, so Greiner. Deshalb beginne der Fünf-Kilometerlauf auch mit dem Hauptlauf. Schließlich sei der Klosterlauf ein großes Fest, das alle Läufer in den Mittelpunkt rücken lassen möchte.

Großartig sei auch, dass die Ortsvorsteher und der Bürgermeister wieder mit dabei sind. Heiligenzells Ortsvorsteherin Brigitta Schrempp übernehme gemeinsam mit Oberschopfheims Ortsvorsteher Michael Jäckle die Siegerehrung. Vorneweg begleite Bürgermeister Erik Weide die Herren auf dem Fahrrad und Oberweiers Ortsvorsteher Andreas Bix die Damen, während die stellvertretende Bürgermeisterin Charlotte Schubnell wieder das Pferd von hinten aufzäumen wird und das Besenrad im Schlusslicht fahren wird. Gut 80 Helfer vom TuS sind in das Laufspektakel eingebunden.

Der Ablauf

Am Sonntag, 24. September, ist Klosterlauf in Schuttern. Veranstaltungsbeginn ist um 12 Uhr an der Offohalle in der Prinzenstraße. Die Läufe beginnen um 13 Uhr mit den Bambini (Jahrgänge 2017 und jünger). Danach folgt ab 13.30 Uhr der Schülerlauf (Jahrgang 2014 bis 2016). Um 15 Uhr ist Startschuss für den Zehn-Kilometerlauf und für den Staffellauf (vier Runden). Der neu ins Programm aufgenommene Fünf-Kilometerlauf startet ebenfalls um 15 Uhr, findet aber ohne Zeitmessung statt. Die Anmeldung ist unter www.klosterlauf-schuttern.de freigeschaltet. Bis zum 22. September sind Online-Anmeldungen möglich. Nachmeldungen sind am 24. September jeweils 30 Minuten vor dem Start möglich.