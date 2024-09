Sportveranstaltung in Hechingen: Erfahrene Athleten und „Schönwetterläufer“ – die Bilder vom 12. Panoramalauf

Sportveranstaltung in Hechingen

13 Auf geht’s: Beim Lauf über 10 Kilometer haben beim Panoramalauf des TV Hechingen rund 100 Teilnehmer mitgemacht. Foto: Roth

Kaiserwetter für Läufer hat am Sonntagmorgen den idealen Rahmen für den 12. Panoramalauf des TV Hechingen geboten. Sieger Pascal Brobeil absolvierte den Zehn-Kilometer-Hauptlauf in nicht einmal 38 Minuten.









Sonnenschein, angenehme Temperaturen und bestens vorbereitete Organisatoren vom Turnverein Hechingen (TV): Die 12. Auflage des Hechinger Panoramalaufs am Sonntagmorgen stand unter den besten Vorzeichen. Und das resultierte in einer stark steigenden Teilnehmerzahl in der Frühe. Denn: Bis eine halbe Stunde vor dem Start konnte nachgemeldet werden. „Morgens sind alleine beim Zehn-Kilometer-Lauf 25 Läufer dazugekommen“, freut sich Michael Dietmann, Vorsitzender des TV Hechingen.