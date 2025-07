Ziel ist es, Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen die Möglichkeit zu bieten, unter fachlicher Anleitung in Bewegung zu kommen – und dabei zugleich neue Lebensfreude zu erleben, teilt Beatriz Schreiber, zweite Vorsitzende des Vereins mit.

Übungsleiterin Stephanie Günzburger, die derzeit eine Ausbildung zur Präventions- und Reha-Trainerin (Innere Medizin, P-Lizenz) absolviert, begleitet die Teilnehmenden mit Einfühlungsvermögen, Fachkenntnis und Begeisterung. Das Training umfasst Ausdauer, Koordination, Kraft und Dehnung – angepasst an die individuellen Möglichkeiten der Teilnehmenden. Der Arzt Hartmut Henning, langjähriger Hausarzt in Efringen-Kirchen, inzwischen im Ruhestand, begleitet die Übungseinheiten mit großer Erfahrung und Engagement. Ein Defibrillator ist immer in unmittelbarer Nähe verfügbar.

Die Gruppe ist aus der Initiative des Sportvereins Fischingen hervorgegangen und wird derzeit gemeinschaftlich getragen und aufgebaut. Der Kontakt zu dem betreuenden Arzt – eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung der Gruppe – kam durch die Vereinsvorsitzende, Silvie Neuser, zustande.

Herzensangelegenheit

Beatriz Schreiber, begleitete den Aufbau organisatorisch und inhaltlich durch die Ausarbeitung der Teilnehmerverträge. „Das Projekt ist für mich eine Herzensangelegenheit – und ich freue mich, dass wir mit Stephanie Günzburger eine so engagierte und fähige Trainerin gewinnen konnten“, sagt Schreiber.

Für alle Altersgruppen

Herzlich Vital richtet sich an Menschen aller Altersgruppen mit gesundheitlichen Einschränkungen – und möchte nicht nur Bewegung fördern, sondern auch Gemeinschaft, Austausch und Selbstwirksamkeit stärken.

Alleine überfordert

„Viele Menschen fühlen sich allein oft überfordert, Übungen zu Hause durchzuführen. In unserer Herzsportgruppe schaffen wir eine unterstützende Atmosphäre, in der es nicht nur um Bewegung geht, sondern auch um Gemeinschaft und Freude“, sagt Günzburger. Besonders wichtig sei ihr, die Teilnehmer in ihrer Individualität und in ihrem Rahmen der sportlichen Fitness zu fordern, aber nicht zu überfordern. „Es beeindruckt mich, wie wir gemeinsam körperliche und seelische Kraft aufbauen – das macht die Gruppe für alle zu einem besonderen Ort“, sagt sie.

Wertschätzung

Besonders berührt sie die Wertschätzung, die sie nach den Stunden erlebe. „Wir bauen gemeinsam Kraft auf, körperlich und seelisch“, bedeutet die Übungsleiterin.

Einladung zum Sporttag

Wer sich für Bewegung und Gemeinschaft im Verein interessiert, ist am Sonntag, 20. Juli, zum Sporttag des SV Fischingen eingeladen. Mit einem offenen Programm für alle Altersgruppen, sportlichen Mitmachaktionen und einer Vorführung des Defibrillators durch das DRK möchte der Verein die Vielfalt seiner Angebote zeigen. „Auch neue Interessierte sind willkommen, zum Zuschauen, Ausprobieren oder Austausch“, sagt Schreiber. Für kleine Erfrischungen und eine Stärkung ist ebenfalls gesorgt.

Der Sport-Sonntag

Der Sport-Sonntag des Sportvereins Fischingen findet am Sonntag, 20. Juli, von 9 bis 15 Uhr statt. Verschiedene Sportangebote werden vorgestellt, um 9 Uhr startet eine Wanderung für Senioren, ab 10 Uhr gibt es Frischluft-Gymnastik, Fußball für Kinder und Erwachsene, um 11 Uhr startet das Pilates-Angebot, um 12 Uhr jenes für Volleyball sowie ab 13 Uhr wird Line-Dance angeboten. Weitere Infos unter www.sportverein-fischingen.de