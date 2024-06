Sporttag des CVJM Sulz am Eck: Crew ohne Captain holt sich den Sieg

Sporttag des CVJM Sulz am Eck

1 Voller Einsatz beim Frisbee-Turnier auf dem Braunjörgen. Foto: Roller

Wie jedes Jahr lud der CVJM Sulz am Eck zum großen Sporttag auf das Vereinsgelände an. Auf dem Braunjörgen kämpften acht Mannschaften um den Sieg – und das gleich in drei Sportarten: Fußball, Beach-Volleyball und Frisbee.









Link kopiert



Ist das Team »Team ohne Name« wirklich ein namenloses Team oder heißt es nur so? Zu wem gehört denn „Und seine Crew“ und wer ist dieser „Captain Balu“? Fragen über Fragen, denn die Mannschaften bei Hobby- und Freizeitturnieren geben sich oft kreative Namen. Beim großen Sporttag des CVJM Sulz am Eck waren dann aber auch »CVJM Simmersfeld 1« und »CVJM Simmersfeld 2« sowie »Hoffnungshaus Nagold« mit am Start.