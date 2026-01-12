Sportstätten Schwarzwald-Baar: „Man kann es probieren“ – Kreis bewirbt sich um Sporthallen-Förderung

Für die Sporthallen der Landesberufsschule und der Albert-Schweitzer-Schule will der Schwarzwald-Baar-Kreis Zuschüsse erhalten. Die Förderchancen sind aber eher gering.
Der Kreis bewirbt sich um Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“. Das Geld hätte man gerne für die Sanierung der Sporthalle der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie die Halle der Albert-Schweitzer-Schule. Der Kreistag hat sich für die Teilnahme am Interessenbekundungsverfahren ausgesprochen.