Sportschießen WM-Qualifikation: WM ohne den Hauinger Schwald

Robin Walter und Christian Reitz waren die dominierenden Schützen in der Luftpistolen-Qualifikation. Nachdem sie bereits im Juli beim ersten Programm die einzigen Schützen waren, die die 580er Marke durchbrochen hatten, sorgten sie im zweiten Programm mit 589 (Walter) und 587 (Reitz) für zwei absolute Weltklasse-Resultate. Da konnte es Walter verschmerzen, im finalen Durchgang mit 578 Ringen unter der magischen Grenze zu liegen, Reitz (583) durchbrach sie abermals und lag damit nach den drei Wertungsprogrammen gleichauf mit Walter (jeweils 1752 Ringe).