Sportschießen WM-Qualifikation: WM ohne den Hauinger Schwald

Die Weltmeisterschaft wird ohne den Luftpistolen-Schützen Michael Schwald (33) stattfinden.
Der Hauinger Sportschütze des Bundesligisten ESV Weil zeigte bei der verbandsinternen WM-Qualifikation in Suhl eine respektable Leistung, erreichte nach drei jeweils 60 Schuss-Programmen mit 1722 Ringen (575, 574, 573) in der Gesamtwertung Rang vier. Für die Weltmeisterschaften vom 7. bis 17 November in Kairo haben sich mit Robin Walter, Christian Reitz (jeweils1752 Ringe) und Paul Fröhlich (1729) qualifiziert.