Sportschießen WM-Qualifikation: WM ohne den Hauinger Schwald
Michael Schwald verpasst WM-Qualifikation um sieben Ringe. Foto: Uli Nodler

Die Weltmeisterschaft wird ohne den Luftpistolen-Schützen Michael Schwald (33) stattfinden.

Der Hauinger Sportschütze des Bundesligisten ESV Weil zeigte bei der verbandsinternen WM-Qualifikation in Suhl eine respektable Leistung, erreichte nach drei jeweils 60 Schuss-Programmen mit 1722 Ringen (575, 574, 573) in der Gesamtwertung Rang vier. Für die Weltmeisterschaften vom 7. bis 17 November in Kairo haben sich mit Robin Walter, Christian Reitz (jeweils1752 Ringe) und Paul Fröhlich (1729) qualifiziert.

 

Robin Walter und Christian Reitz waren die dominierenden Schützen in der Luftpistolen-Qualifikation. Nachdem sie bereits im Juli beim ersten Programm die einzigen Schützen waren, die die 580er Marke durchbrochen hatten, sorgten sie im zweiten Programm mit 589 (Walter) und 587 (Reitz) für zwei absolute Weltklasse-Resultate. Da konnte es Walter verschmerzen, im finalen Durchgang mit 578 Ringen unter der magischen Grenze zu liegen, Reitz (583) durchbrach sie abermals und lag damit nach den drei Wertungsprogrammen gleichauf mit Walter (jeweils 1752 Ringe).

 