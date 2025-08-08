Sportschießen: Weil will DM-Titel verteidigen

1 Michael Schwald ist erneut der Top-Schütze des Luftpistolen-Bundesligisten ESV Weil. Foto: Uli Nodler Noch knapp zwei Monate, dann beginnt für die Luftpistolen-Mannschaft des ESV Weil die neue Bundesliga-Saison.







Und das Weiler Team geht als Titelverteidiger an den Start. Gerne erinnert man sich im Weiler Lager an das große Wochenende im Februar dieses Jahres, als sich das ESV-Team mit seiner Trainerin Helga Kopp den Deutschen Meistertitel sicherte. Den will man nun verteidigen. Der ESV Weil startet am Wochenende, 4./5. Oktober, mit einem Doppelwettkampf in der heimischen Ötlinger Mehrzweckhalle in die neue Saison. Personell ist die Mannschaft komplett zusammengeblieben. Ergänzt wurde der Kader mit einem Luftpistolen-Schützen aus der Schweiz. Es handelt sich um Cédric Grisoni. Der 24-Jährige wohnt in der kleinen Gemeinde Cugy im Kanton Waadt und ist international für die Schweiz schon erfolgreich in Erscheinung getreten. Angeführt wird der Bundesliga-Kader vom Nationalkader-Schützen Michael Schwald. Hinter dem Hauinger reihen sich Patrick Meyer, Enrico Schaich, Nathalie Schelken, Oleg Omelchuk (Ukraine), Neuzugang Cédric Grisoni, Pavel Svetlik (Tschechien), Sylvain Garçonnot (Frankreich), Viktor Bankin (Ukraine), Michael Bittner, Luca Schröder und Cora Onuseit ein.