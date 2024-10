1 Nummer 1 in Aichelberg: Axel Müller Foto: Kraushaar

Die Winterrunde 2024/25 der Luftgewehr-Landesliga Staffel Nord beginnt für die David SGi Aichelberg mit einem Heimwettkampf gegen die Goliaths der Liga.









Startschuss in die vierte Saison in der Luftgewehr Landesliga. Das kleine Aichelberg will auch in der Winterrunde 2024 /25 die Favoriten ärgern. Immer mit dem Ziel Klassenerhalt vor Augen, versucht die SGi auch heuer wieder drinzubleiben.