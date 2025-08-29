Sportschießen: Schwald wird Vizemeister in München
1
Michael Schwald präsentiert voller Freude seine DM-Sillbermedaille. Foto: zVg/Daniel Fellner

Bei der Deutschen Meisterschaft der Sportschützen hat Michael Schwald einmal mehr überzeugen können.

Bei der Deutschen Meisterschaft der Sportschützen in München konnten sich gleich zwei Athleten aus der Region über Silbermedaillen freuen. In der Disziplin „Freie Pistole“ zeigten die Schützen vom Hochrhein und aus dem Markgräflerland starke Leistungen auf nationalem Niveau. Michael Schwald vom ESV Weil am Rhein bewies erneut seine Klasse und sicherte sich in der Klasse Herren I mit hervorragenden 548 Ringen den Titel des Deutschen Vizemeisters.

 

Auch Thomas Albiez von der Schützengesellschaft Waldshut durfte jubeln: In der Altersklasse Herren IV erreichte er ebenfalls Silber mit 515 Ringen, ein beachtlicher Erfolg in einem starken Teilnehmerfeld. Die Schützengesellschaft Lörrach war ebenfalls mit mehreren Athleten vertreten. Dirk Pfeffer belegte in der Klasse Herren III mit 515 Ringen einen soliden 7. Platz. Seine Vereinskollegen Heinrich Schulte (497 Ringe) und Markus Schmied (461 Ringe) landeten auf den Rängen 35 und 51. In der Mannschaftswertung erreichte das Team der SG Lörrach in der Klasse Herren III den 10. Platz.

 