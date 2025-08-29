Sportschießen: Schwald wird Vizemeister in München

1 Michael Schwald präsentiert voller Freude seine DM-Sillbermedaille. Foto: zVg/Daniel Fellner Bei der Deutschen Meisterschaft der Sportschützen hat Michael Schwald einmal mehr überzeugen können.







Link kopiert



Bei der Deutschen Meisterschaft der Sportschützen in München konnten sich gleich zwei Athleten aus der Region über Silbermedaillen freuen. In der Disziplin „Freie Pistole“ zeigten die Schützen vom Hochrhein und aus dem Markgräflerland starke Leistungen auf nationalem Niveau. Michael Schwald vom ESV Weil am Rhein bewies erneut seine Klasse und sicherte sich in der Klasse Herren I mit hervorragenden 548 Ringen den Titel des Deutschen Vizemeisters.