Sportschießen: Schelken holt sich die Silbermedaille

Nathalie Schelken freut sich über die Silbermedaille. Foto: zVg/Daniel Fellner Die Sportschützin wird bei der DM mit der Luftpistole Zweite bei den Damen II.







Die Deutsche Meisterschaft der Sportschützen begann für Nathalie Schelken vom ESV Weil äußerst vielversprechend. Gleich am ersten Wettkampftag erkämpfte sich Luftpistolenschützin in der Klasse der Damen II Edelmetall. Sie beendete ihren Wettkampf pünktlich mit einem Wettkampfergebnis von 561 Ringen. Nur ein Ring Rückstand trennte Schelken am Ende von der Deutschen Meisterschaft der Damen II. Andrea Frommherz (ebenfalls ESV Weil) belegte Platz zwölf mit 542 Ringen. Chiara Marini (SG Lörrach) kam mit 557 erzielten Ringen bei den Damen I auf Platz 21.