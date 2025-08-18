Sportschießen: Meyer sichert sich sechs Mal Edelmetall

Patrick Meyer vom ESV Weil zeigt sich bei der Vorderladerschützen-EM in Portugal äußerst treffsicher.
Barcelos war der diesjährige Ausrichtungsort der Europameisterschaften der Vorderladerschützen, welche Anfang August vom portugiesischen Schützenbund unter der Schirmherrschaft der internationalen Vorderladervereinigung MLAIC ausgerichtet wurden. Der Deutsche Schützenbund (DSB) entsendete dazu 24 Sportlerinnen und Sportler, welche sich zuvor im Mai bei einem Qualifikationsturnier in Darmstadt bewiesen hatten.