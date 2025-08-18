Sportschießen: Meyer sichert sich sechs Mal Edelmetall

Barcelos war der diesjährige Ausrichtungsort der Europameisterschaften der Vorderladerschützen, welche Anfang August vom portugiesischen Schützenbund unter der Schirmherrschaft der internationalen Vorderladervereinigung MLAIC ausgerichtet wurden. Der Deutsche Schützenbund (DSB) entsendete dazu 24 Sportlerinnen und Sportler, welche sich zuvor im Mai bei einem Qualifikationsturnier in Darmstadt bewiesen hatten.

Mit dabei war auch Patrick Meyer vom ESV Weil am Rhein. Er startete in fünf Kurzwaffendisziplinen und wurde dabei in drei Mannschaftswertungen nominiert. Geschossen wurde mit historischen Vorderladerwaffen in unterschiedlichen Wertungsklassen. Für Meyer war es die zweite EM-Teilnahme. 2023 erlangte er auf der späteren olympischen Schießsportanlage in Chateauroux vier Silbermedaillen, jeweils zwei im Einzel und mit den Mannschaften.

Diesmal sollte es für den Weiler noch erfolgreicher werden. In der ersten Disziplin mit einer originalen Perkussionspistole aus dem Jahr 1851 wurde er Zweiter, ringgleich mit dem erstplatzierten Briten, der jedoch aufgrund seiner höheren Anzahl von Zehnern vor ihm gewertet wurde. Gold gab es aber dann in der Mannschaftswertung für das deutsche Team um Meyer.

Am Folgetag gelang ihm der erste große Einzeltriumph, mit einem originalen Perkussionsrevolver aus dem Jahr 1860 erreichte er 95 Ringe von 100, welche den Europameistertitel bedeuteten. Der dritte Wettkampftag wurde wieder mit Perkussionsrevolvern bestritten. Vormittags auf Schießscheiben in 25 Meter Entfernung, Nachmittags auf 50 Meter Entfernung, diesmal mit einer Replika-Waffe. Auf 25 Meter gelang Patrick eine Leistungssteigerung auf 96 Ringe, welche niemand schlagen konnte und ihm den zweiten Einzeltitel einbrachten.