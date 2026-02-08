Sportschießen, Luftpistole: Titelverteidiger Weil auf dem Podest

Nach ihrem Meistertitel im vergangenen Jahr haben die Luftpistolenschützen des ESV Weil beim Bundesliga-Finale in Rothenburg den dritten Rang belegt.
Schon die Vorzeichen vor dieser Finalrunde waren nicht dazu angetan, das Weiler Team bei diesem Finale auf den Favoritenschild zu heben. Es fehlten nämlich die beiden Ukrainer Viktor Bankin und Oleg Omelchuk, die mit ihrer Klasse in solchen engen Entscheidungen das gewisse Etwas ausmachen können. „Wir haben alles versucht, um ihnen die Ausreise aus dem kriegsgeschüttelten Land zu ermöglichen. Da beide aber dem ukrainischen Militär angehören, wurde beiden die Ausreise aus privaten Gründen nicht erlaubt“, informierte ESV-Trainerin Helga Kopp in Rotenburg.