Sportschießen DM in München: Diese Kreis-Schützen sind auf der Olympiaschießanlage am Start

Vom 21. bis 31. August findet in München auf der Olympiaschießanlage Garching-Hochbrück die DM im Sportschießen statt. Zahlreiche Schützen aus der Region rechnen sich etwas aus.

Die DM ist nach dem Deutschen Turnfest die zweitgrößte Sportveranstaltung in Deutschland. Rund 10 000 Schützen ermitteln die nationalen Meister in Einzel- und Mannschaftswettbewerben. Es wird auf Distanzen von 10 m bis 300 m geschossen. Es werden die Disziplinengruppen Pistole, Gewehr, Wurfscheibe, laufende Scheibe und Armbrust durchgeführt.

Der SSV Tennenbronn hat mit 15 Einzelstarts das größte Teilnehmerkontingent aus dem Schwarzwald. Viele erfahrene Schützen, die in den letzten Jahren Medaillen gewonnen haben (Sergej Vasilev, Jana Hilser, Axel Nehrkorn, Larissa Gräßlin oder Carmen Suck), sind unter den Startern.

Schwarzwald-Baar-Starter

Der Südbadische Sportschützenverband ist mit 342 Startern dabei.

Aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis haben sich qualifiziert: Bernd Dietrich (SG Hüfingen), Mirjana Dietrich (SG Hüfingen), Alexander Tschernych (SG Hüfingen), Alexander Elsässer (SG Villingen), Thomas Hirsch (SGi 1727 Bräunlingen), Axel Nehrkorn (SGi 1727 Bräunlingen), Kurt Rieger (SGi 1727 Bräunlingen), Jan Thärigen (SGi 1727 Bräunlingen), Diana Genter (SGi 1727 Bräunlingen), Wolfgang Hirschauer (SGi 1727 Bräunlingen), Alexandra Schuck-Genter (SGi 1727 Bräunlingen), Lothar Kittelmann (SSV Furtwangen), Lena Bogdanski (SSVg Brigachtal), Pinto Grangler (SSVg Brigachtal), Moritz Meyer (SSVg Brigachtal), Sergej Vasilev (SV Schwenningen), Dieter Krauß (SV Schwenningen), Volker Heinz (SV Schwenningen), Waldemar Sarch (SV Schwenningen).