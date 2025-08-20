Sportschießen DM in München: Diese Kreis-Schützen sind auf der Olympiaschießanlage am Start

Vom 21. bis 31. August findet in München auf der Olympiaschießanlage Garching-Hochbrück die DM im Sportschießen statt. Zahlreiche Schützen aus der Region rechnen sich etwas aus.
Die DM ist nach dem Deutschen Turnfest die zweitgrößte Sportveranstaltung in Deutschland. Rund 10 000 Schützen ermitteln die nationalen Meister in Einzel- und Mannschaftswettbewerben. Es wird auf Distanzen von 10 m bis 300 m geschossen. Es werden die Disziplinengruppen Pistole, Gewehr, Wurfscheibe, laufende Scheibe und Armbrust durchgeführt.