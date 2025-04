Sportpolitik: DFB-Chef gegen Rückkehr Russlands in Welt-Fußball

DFB-Chef gegen Rückkehr Russlands in Welt-Fußball

1 DFB-Chef Neuendorf hat eine klare Haltung zur Russland-Frage im Fußball. Foto: Arne Dedert/dpa

Russische Mannschaften sind von allen internationalen Fußball-Wettbewerben ausgeschlossen. Das muss derzeit auch so bleiben, meint der DFB-Präsident. In Belgrad kann es nun Diskussionen geben.









Belgrad - DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat sich eindeutig gegen eine Rückkehr russischer Mannschaften in internationale Fußball-Wettbewerbe ausgesprochen. "Fakt ist, dass sich an der Ausgangslage, die zur Suspendierung russischer Mannschaften geführt hat, leider nichts geändert hat. Unvermindert setzt Russland den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine fort", sagte Neuendorf vor der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees und dem UEFA-Kongress in Belgrad.