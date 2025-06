Sportplatz-Krise: TV Pforzheim sieht sich zu Unrecht am Pranger

TV Pforzheim sieht sich zu Unrecht am Pranger

1 Der Bohrain-Sportplatz war bislang die Heimat des 1. FC Pforzheim. Eigentümer ist der TV Pforzheim, der den Pachtvertrag nur für die Jugendmannschaften verlängern möchte. Foto: Rubner Wer hat die Pforzheimer Sportplatz-Krise zu verantworten? Der TV Pforzheim will nicht der Buh-Mann sein – und macht nun Details aus dem Pachtvertrag mit dem 1. FC Pforzheim öffentlich.







Link kopiert



„Nachtreten ist nicht unser Stil“, unterstreicht Roland Hiller gegenüber unserer Redaktion. Man wolle „gerne konstruktiv und kooperativ arbeiten“, macht der stellvertretende Vorsitzende des TV Pforzheim deutlich. Aber die Punkte, die in der aktuellen Diskussion um den massiven Sportplatz-Mangel in Pforzheim seinen Verein betreffen, könne man so nicht stehen lassen.